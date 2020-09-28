Вербич, Гладкий и Маркевич. Символическая сборная четвертого тура УПЛ

В минувшие выходные в Чемпионате Украины среди команд Премьер-лиги были сыграны матчи четвертого тура. На этот раз обошлось без громких сенсаций, хотя несколько интересных результатов стоит выделить. Например, ничью "Ингульца" с "Колосом" или противостояния "Ворсклы" и "Мариуполя". Конечно, в каждом поединке были свои герои, которых мы объединили в символическую сборную. Что из этого вышло, читайте дальше.

Вратарь

Артем Кичак ("Олимпик"). Ну и заставил голкипер донецкой команды понервничать болельщиков "Шахтера". В первом тайме он потянул опасный удар Додо, справился с выстрелом Алана Патрика с острого угла, а главное - парировал пенальти от бразильца. А во втором тайме еще и отразил удар Коваленко. Больше часа Артем держал свои ворота на замке, но все же не выстоял - хотя в голах того же Коваленко и Мораеса его вины нет. В конце концов, среди всех голкиперов в туре он выглядел наиболее убедительно с точки зрения угроз, которые создавал соперник.

Защитники

Додо ("Шахтер"). Донецкой команде очень нужна была победа над "Олимпиком", чтобы пресечь разговоры о якобы кризис в ее игре. И горняки достигли своего не в последнюю очередь благодаря стараниям своего правого защитника. Бразилец был мотором команды, постоянно нагнетал на своем фланге, благодаря чему "Шахтер" создал не один опасный момент у ворот "Олимпика".

Максим Ковалев ("Ингулец"). На самом деле защитника петровской команды не стоит разделять с другим центрбэком Виталием Павловым. Они отлично дополняют друг друга - надежно закрывают свою зону ответственности и при необходимости страхуют партнера. На этот раз им противостояла номинально не основная атака "Колоса", хотя неделю назад Морозко и Селезнев расправились с "Рухом". К тому же под конец игры вышли Антюх, Лысенко, Смирный. Однако "Ингулец" настолько умело сыграл в обороне, что ковалевцы почти не создали опасных моментов у ворот Шуста. Все, что можно вспомнить за 90 минут - неточный удар Селезнева и выстрел Лысенко издалека.

Пап-Альюн Ндиайее ("Ворскла"). Крепкому центрбеку даже не нужно прыгать, когда он стоит в стенке перед выполнением штрафного соперником. Француз провел довольно уверенный матч и не позволил "Мариуполю" претендовать на гол. А еще Альюн запомнится своей смелостью: играть на последний перед вратарем линии, но не бояться убирать мяч под себя перед Сиканом - это было сильно.

Виктор Корниенко ("Шахтер"). Во втором туре подряд левый защитник дончан попадает в нашу символическую сборную. И снова на его счету результативное действие - на этот раз он ассистировал Виктору Коваленко. А еще же Корниенко заработал пенальти, который не смог реализовать Алан Патрик. Похоже, Луишу Каштру уже не нужно придумывать, кем заменить Исмаили. Хотя над надежностью игры в обороне стоит поработать - Бенито несколько раз создавал проблемы как самому Виктору, так и "Шахтеру" в целом.

Полузащитники

Валерий Лучкевич ("Александрия"). Команде Владимира Шарана победа в четвертом туре была нужна как воздух, ведь александрийцы в двух предыдущих турах проиграли. Неудивительно, что с первых минут матча с "Днепром-1" они оказывали огромное давление на соперника и в конце концов обеспечили себе уверенную победу. В этой интенсивной командной работе особенно выделялся Лучкевич, который без устали гонял по правому флангу. Он организовал третий гол, по-бильярдному забив от Сватка, а затем забил эффектный четвертый мяч мощным ударом по диагонали.

Александр Андриевский ("Динамо"). Этому полузащитнику постоянно выписывают авансы, но он крайне редко их оправдывает. Возможно, матч с "Минаем" наконец станет переломным, ведь Андриевским действительно был ключевым игроком, который обеспечил легкую победу над закарпатцами. Сначала хавбек отдал классный разрезной пас на Супрягу, после чего "Минай" остался в меньшинстве. А потом сам забил, эффектно разобравшись с вратарем. Таким образом, Александр положил начало наиболее легкой победе "Динамо" в этом сезоне

Дмитрий Мишнев ("Мариуполь"). Дмитрий - одна из ключевых фигур нынешнего "Мариуполя". В игре против "Ворсклы" он вместе с Бондаренко здорово держал центр поля и успевал везде: как играть на оборону, когда атакует соперник, так и обострить ситуацию впереди, если мячом владели приазовцы. Хотя он сам ни разу и не был близок к голу, но из глубины и в подыгрыше провел замечательную игру.

Беньямин Вербич ("Динамо"). Словенец приучил фанатов "Динамо", что он один из самых результативных игроков команды. Однако в начале сезона Беньямин оставался без результативных действий, поскольку набирал форму после травмы. В игре с "Минаем" было заметно, как он хочет открыть свой счет в текущем сезоне. Именно он взялся исполнять пенальти и не смог переиграть голкипера. Но потом он помог забить Цыганкову (после его удара мяч попал в стойку и отлетел к Виктору), а во втором тайме наконец и сам поразил ворота Поповича.

Андрей Тотовицкий ("Десна"). Болельщиков черниговской команды наверняка волнует вопрос - кто же станет альтернативой Александру Филиппову, который уехал в Бельгию. Частично ответ дает матч против "Руха". Андрей Тотовицкий прекрасно может взять на себя роль лидера атаки, ведь у него есть чрезвычайно широкий арсенал навыков. Атакующий хавбек может сыграть как в центре, так и на фланге, заниматься как конструктивом, так и завершать комбинации. В четвертом туре он сначала реализовал пенальти, затем организовал гол Дегтяреву отличным разрезным пасом.

Форвард

Александр Гладкий ("Заря"). Так, нынешний "Львов" - это не тот соперник, по которому следует измерять силу отдельных игроков. Хотя то же "Динамо" с ним хорошо намучилось неделю назад. А вот "Заря" одержала победу легко и не принужденно, существенно улучшив разницу забитых и пропущенных. Особенно старался Александр Гладкий, который забил первые после возвращения в Украину голы. Как мы отмечали, это и соизволило ему войти в топ-10 форвардов Украины за все сезоны. Кто знает, возможно, он еще навяжет борьбу Мораесу и Селезневу.

Кичак - Додо, Ковалев, Альюн, Корниенко - Андриевский, Мишньов - Лучкевич, Тотовицкий, Вербичи - Гладкий

Тренер

Остап Маркевич ("Мариуполь"). Могут быть вопросы к трансферной политики приазовского клуба, однако это не мешает Остапу Мироновичу давать результат уже со старта сезона. "Мариуполь" стал первой командой чемпионата, которая отобрала очки у "Ворсклы". Более того - на отдельных отрезках приазовцы даже нажимали полтавчан у их штрафной и пытались действовать с позиции силы. Немного не хватило сил на финальные минуты, однако над физикой у коуча еще будет время поработать.