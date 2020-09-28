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Наставник Шахтера: Манор Соломон не сыграл из-за праздника

Премьер-лига
(1 голосов)

А Степаненко - травмирован

Наставник Шахтера: Манор Соломон не сыграл из-за праздника
Новина українською

После поединка 4 тура УПЛ с "Олимпиком" (2:0) главного тренера "Шахтера" Луиша Каштру спросили, почему участия в матче не принимали израильский легионер - атакующий хавбек Манор Соломон и опорный полузащитник Тарас Степаненко.

Степаненко травмирован, а у Соломона религиозный праздник - нельзя работать.

Добавим, что вчера, 27 сентября, в евреев приходился Йом Кипур - самый священный день в году.

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В статье: Тарас Степаненко Шахтер (Донецк) Манор Соломон Луиш Каштру
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Источник:
Шахтар

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