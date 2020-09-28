Премьер-лига
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Наставник Шахтера: Манор Соломон не сыграл из-за праздника
А Степаненко - травмирован
После поединка 4 тура УПЛ с "Олимпиком" (2:0) главного тренера "
Степаненко травмирован, а у Соломона религиозный праздник - нельзя работать.
Добавим, что вчера, 27 сентября, в евреев приходился Йом Кипур - самый священный день в году.
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Источник:Шахтар
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