Наставник Шахтера: Манор Соломон не сыграл из-за праздника

После поединка 4 тура УПЛ с "Олимпиком" (2:0) главного тренера " Шахтера " Луиша Каштру спросили, почему участия в матче не принимали израильский легионер - атакующий хавбек Манор Соломон и опорный полузащитник Тарас Степаненко.

Степаненко травмирован, а у Соломона религиозный праздник - нельзя работать.

Добавим, что вчера, 27 сентября, в евреев приходился Йом Кипур - самый священный день в году.