  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Коуч Олимпика прокомментировал момент с попаданием мяча в руку игрока Шахтера
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Коуч Олимпика прокомментировал момент с попаданием мяча в руку игрока Шахтера

Премьер-лига
(3 голосов)

А пенальти судья почему-то не назначил

Коуч Олимпика прокомментировал момент с попаданием мяча в руку игрока Шахтера
Новина українською

Игорь Климовский, главный тренер "Олимпика", подытожил поражение от "Шахтера" 0:2 в 4 туре УПЛ.

Поблагодарил ребят. С нашей стороны была очень хорошая игра, могли забивать, но пропустили. Честно, хотелось хотя бы вничью сыграть с таким соперником. Но не удалось.

Мы играли очень хорошо. Мы давно готовили схему с тремя центральными защитниками. Изучили ее, тренировали, но пришлось применить только с "Шахтером". Не скажу, что не получилось. Может, нам немного не повезло.

Прокомментировал Климовский и попадания мяча в руку игрока Шахтера Виктора Корниенко после удара Бенито.

Читайте такжеШахтер - Олимпик 2:0. Обзор матча и видео голов

Был момент, когда Бенито пробивал и попал в руку. Посмотрю еще видео, думаю, должен был быть 11-метровый. Что не забили - это очень плохо. Будем над этим работать. Думаю, мы прогрессируем. Ребята растут, играют, очень неплохо играют. Показали в прошлых матчах, что можем забивать, можем играть "на ноль" сзади. Над этим надо еще больше работать, думаю, у нас все получится.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпик (Донецк) Шахтер (Донецк) Игорь Климовский Бенито
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Великий Футбол

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
28.09.2020 в 12:37
«М-да, пенальти... Пасич на Корниенко... И эти люди потом устраивают истерики по поводу пенальти в матче „Динамо“ — „Колос“, рассказывая, кого там тянут за уши?! А вот рука Корниенко (54-я минута) после удара Бенито это, конечно, не пенальти, правда?» — отметил Артем Франков в авторском телеграм-канале.
Ответить
+2
-1
Dr. House (Подолье)
28.09.2020 в 12:21
А пенальти-то был))).Но почему-то шума нету))). Почему, интересно? Ах, ну да, равноправный пул-канал для некоторых равноправней))) А вот истерику Кобина смаковали и смаковали))). P.S. Необъективность в обе стороны не воспринимаю. Но почему-то сейчас она начинает зашкаливать из зомбоящика)))
Ответить
+3
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...