Коуч Олимпика прокомментировал момент с попаданием мяча в руку игрока Шахтера

Игорь Климовский, главный тренер " Олимпика ", подытожил поражение от "Шахтера" 0:2 в 4 туре УПЛ.

Поблагодарил ребят. С нашей стороны была очень хорошая игра, могли забивать, но пропустили. Честно, хотелось хотя бы вничью сыграть с таким соперником. Но не удалось.

Мы играли очень хорошо. Мы давно готовили схему с тремя центральными защитниками. Изучили ее, тренировали, но пришлось применить только с "Шахтером". Не скажу, что не получилось. Может, нам немного не повезло.