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Коуч Олимпика прокомментировал момент с попаданием мяча в руку игрока Шахтера
А пенальти судья почему-то не назначил
Игорь Климовский, главный тренер "
Поблагодарил ребят. С нашей стороны была очень хорошая игра, могли забивать, но пропустили. Честно, хотелось хотя бы вничью сыграть с таким соперником. Но не удалось.
Мы играли очень хорошо. Мы давно готовили схему с тремя центральными защитниками. Изучили ее, тренировали, но пришлось применить только с "Шахтером". Не скажу, что не получилось. Может, нам немного не повезло.
Прокомментировал Климовский и попадания мяча в руку игрока Шахтера Виктора Корниенко после удара Бенито.
Был момент, когда Бенито пробивал и попал в руку. Посмотрю еще видео, думаю, должен был быть 11-метровый. Что не забили - это очень плохо. Будем над этим работать. Думаю, мы прогрессируем. Ребята растут, играют, очень неплохо играют. Показали в прошлых матчах, что можем забивать, можем играть "на ноль" сзади. Над этим надо еще больше работать, думаю, у нас все получится.