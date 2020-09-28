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Шахтер отдал Мариуполю полузащитника

Премьер-лига
(2 голосов)

В аренду на год

Шахтер отдал Мариуполю полузащитника
Новина українською

Новичком "Мариуполя" стал Олег Очеретько. Футболист, права на которого принадлежат "Шахтеру", будет выступать за "азовцев" на правах аренды.

Срок соглашения рассчитан на год.

Олег Очеретько родился 25 мая 2003 года в Макеевке (Донецкая область). Воспитанник - Академия ФК «Шахтер». Амплуа - полузащитник. Рост - 179 см, вес - 71 кг.

В 2018 году стал чемпионом Украины U-15, а в следующем повторил успех с командой U-16. В сезоне-2019/20 в 16 лет начал выступать за молодежный состав «оранжево-черных» (всего провел 20 матчей и забил 3 гола). В юношеской лиге УЕФА провел 5 игр.

С 2019 года привлекается к тренировкам первой команды «Шахтера». Игрок сборной Украины U-17.

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В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк) Олег Очеретько
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Источник:
Маріуполь

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Комментарии (4)
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Кююмалайнен (Київ)
28.09.2020 в 14:12
Папа, дай ещё...
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0
0
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Микко82 (Херсон)
28.09.2020 в 14:08
Як казав класик: Астанавітєсь!
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0
0
Artemanat (Кривой Рог)
28.09.2020 в 13:57
В болото всех
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0
-1
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Siren05 (Мариуполь)
28.09.2020 в 14:04
Очередной остряк. Не ожидал, что и у наших соседей есть такие у..людки. Пацану 17 лет, будет у нас играть за Ю-17. Что в этом плохого?
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