Шахтер отдал Мариуполю полузащитника

Новичком " Мариуполя " стал Олег Очеретько. Футболист, права на которого принадлежат "Шахтеру", будет выступать за "азовцев" на правах аренды.

Срок соглашения рассчитан на год.

Олег Очеретько родился 25 мая 2003 года в Макеевке (Донецкая область). Воспитанник - Академия ФК «Шахтер». Амплуа - полузащитник. Рост - 179 см, вес - 71 кг.

В 2018 году стал чемпионом Украины U-15, а в следующем повторил успех с командой U-16. В сезоне-2019/20 в 16 лет начал выступать за молодежный состав «оранжево-черных» (всего провел 20 матчей и забил 3 гола). В юношеской лиге УЕФА провел 5 игр.

С 2019 года привлекается к тренировкам первой команды «Шахтера». Игрок сборной Украины U-17.