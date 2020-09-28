Кобыла в подвенечном платье. Акценты зрителя на играх 4-го тура УПЛ

Понравился ли тур в целом? Шобы да, так не очень, как сказали бы в Одессе. Три конкретных погрома, две откровенные "нулевки" плюс два нормальных матча в остатке. Да и в тех, как минимум, последние полтайма можно было просто досматривать. Не впечатлили, честно. Любопытно, что подобным же образом прошел и второй тур. По четным отдыхаем от игры?

Минай – Динамо 0:4

Ворскла – Мариуполь 0:0

Шахтер – Олимпик 2:0

Десна – Рух 2:1

Колос – Ингулец 0:0

Александрия – Днепр-1 4:1

Львов – Заря 0:5

Зрелищность. По-настоящему смотрибельным было лишь донецкое дерби: с чертовой дюжиной голевых моментов – веселая игра. Во всех матчах, где забивалось по 4-5 голов, на самом деле, стоящих угроз воротам было так себе – буквально сэм-восэм. А "Динамо" и вовсе реализовало, все, что имело. Парадоксально не считая лишь самого реального шанса – пенальти.

Обе нулевые ничьи, в этом смысле, были классическими до зевоты. Оба реально голевых момента в каждом из этих поединков были созданы в последней четверти матча, но до нее еще нужно было дожить.

Потому-то автор, который лишь привычно посмеивался над восторгами наших "троечников" на ТВ ("Негрустные нули!", "Зрелищная игра!"), насторожился, увидев заголовки отчетов в интернете ("Лучший матч выходных!", "Сумасшедшая ничья!"), и натурально, извините, офигел от коллективного оргазма, пойманного пользователями сайта в комментариях к матчу в Полтаве.

Вы все серьезно? Это не к тому, что один автор – д, Артаньян, а все прочие – гвардейцы кардинала. КАК может быть нескучной и зрелищной игра без ворот? КАК может стать лучшим матч, в котором забить гол полтора раза мог лишь один игрок? И если уж признать эту ничью сумасшедшей, то разве что с признаками тихого помешательства.

Что называется, я прозрел. Нет, все понятно, обе команды бодро отбегали, отборолись до конца, игроки самозабвенно "отдавались" и добросовестно "відпрацьовували". Но где был собственно футбол – игра, целью которой является забить гол? Соперники лишь успешно мешали друг другу созидать, а это: игра, целью которой является не пропустить – то бишь, скорее антифутбол.

Я не разбираюсь в футболе? На уровне профессионалов – безусловно и обязательно. Но обычные нормальные люди идут на стадион не смаковать изыски и тонкости борьбы за мяч полтора часа кряду – они идут на голы и острые моменты. И я – один из них, имя которым – легион. Или у нас футбол уже окончательно стал зрелищем для избранных гурманов – тех, кого учили в него играть?

Но хуже всего то, что таким вот образом у нас десятилетиями воспитывали и продолжают воспитывать подобный вкус. Когда борьба за результат важнее собственно игры. И это продолжается сегодня, при живой сборной Шевченко, от которой иные еще и нос воротят – им подавай старый добрый прагматизм!

О вкусах не спорят? Возможно, но только не тогда, когда их навязывают. Я лишь высказал свое мнение, на которое, надеюсь, все же имею право. Так же, как вы имеете право восхищаться и дальше этой серостью, словно бы вынырнувшей из нашего унылого прошлого. Проехали…

Интрига. Тот, кого интересует результат матча, наблюдая ход игры во Львове, как оказалось, смело мог выключать телевизор уже на 2-й минуте. Гол Юрченко положил начало уничтожению команды хозяев поля: через три минуты счет удвоился, в середине тайма стал крупным…

Не столь бурными темпами, но так же развивались события в Александрии, где занавес интриги фактически упал на 3-й минуте – после гола Безбородько. "Динамо" убило интерес к исходу поединка несколько позже: Андриевский открыл счет на 36-й минуте (хотя Вербич мог это сделать с пенальти почти на полтайма раньше).

Думаю, до перерыва, в принципе, определилась с результатом и "Десна". Правда, после гола Дегтярева "в раздевалку" случился еще и странно-забавный эпизод имени Дуця, но он так и остался в памяти недоразумением на фоне уверенной победной поступи команды Рябоконя во втором тайме.

А вот "Шахтер" бился головой об "олимпийскую" стену добрых полтора тайма. Но стоило Коваленко забить, как она рухнула в одночасье, точнее, в течение двух минут до гола Мораеса.

Те, кто выжил в катаклизме, вернее, благополучно дотянул до голевых моментов в наших "особо зрелищных и сумасшедших" играх, могли зафиксировать первый и последний шанс на победу у "Колоса" - сэйв Шуста после удара Лысенко на 78-й минуте, а также вторую попытку Пердуты из двух возможных принести три очка "Ворскле" – промах на 90-й минуте.

Логика. Естественно, наиболее закономерными смотрятся эти почти безмоментные нулевые ничьи. Совершенно логично и преимущество "Шахтера" в два мяча (хотя скорее 3:1).

Победы "Динамо", "Зари" и "Александрии" вполне могли выражаться в более скромных цифрах, но тут мы воспоем оду реализации.

И вот, крайне парадоксально, при том, что не отказываюсь от сказанного выше в пользу "Десны", допускаю, что "Рух" мог избежать поражения. Однако весь этот оптимизм для него остался, по сути, в первом тайме.

Судейство. Если коротко, на наш взгляд, ни в одном из матчей арбитраж не повлиял на исход игры. Были отдельные ошибки, но на результате они не сказались. Подробнее, цитируя моего консультанта – о тех случаях, где их не было, но которые муссировались в народе.

"Минай" - "Динамо". Удаление Павлиша. "Без вопросов. Нарушение без попытки сыграть в мяч". Лично я так и не понял, чем тут возмущался Кобин. Вторая желтая уменьшает срок дисквалификации игрока, по сравнению с прямой красной? А к чему весь этот спич о "сломанной игре"? Возникло ощущение, что коуч "Миная" немножко потерялся во времени и пространстве.

"Александрия" - "Днепр". Штрафной удар, с которого был забит второй гол. "Кравченко ударил по опорной ноге Ситало. Чистый штрафной. Просто все акцентируют внимание на Батагове".

"Шахтер" - "Олимпик". Пенальти в ворота "Олимпика". "Скорее был. Тут можно говорить о том, что в прыжке, в безопорной фазе достаточно легкого толчка, чтобы игрок потерял равновесие. А здесь толчок был явным".

Попадание мяча в руку Корниенко в штрафной "Шахтера" после удара Бенито. "Рука в естественном положении. Мяч летит по касательной и уходит на угловой. Пенальти и не пахнет".

"Десна" - "Рух". Нет удаления Конопли на 20-й минуте. "80 на 20, что нарушения не было. Во всяком случае, в динамике. Гниловатый момент. И безапелляционно заявлять, что Конопля не сыграл в мяч, я бы не стал. По-моему, сыграл". Как увидел на повторе.

Везение. Фортуна взяла выходной. Автогол Матича стал уже четвертым в ворота "Миная", а Шина пробил в стойку ворот уже при 0:5 не в пользу "Львова". Воистину, слезы.

Личности. Мне больше всех запомнился наш чемпион мира Корниенко. До перерыва он заработал пенальти, а после – регулярно участвовал в атаках "Шахтера", что увенчалось голевым пасом, когда был открыт счет. На этом же уровне – чаще других, а не качественнее – в памяти остался и Патрик, не реализовавший тот самый 11-метровый удар.

Если же говорить об эффективности, то все три участия Кабаева в ключевых моментах матча завершились голами "Зари". Также отметил бы в этом туре еще аж одиннадцать полевых игроков, но выделил бы для себя эту троицу. Повторюсь, первые двое чаще оказывались в центре внимания, а третий превзошел остальных по кпд.

Среди представителей вратарского цеха никто и рядом не стоял с Кичаком из "Олимпика": пять важных сэйвов, включая взятый пенальти.

Симпатии. На сей раз, и с большим преимуществом здесь у меня победил "Шахтер" (раньше были "Динамо", "Колос" и "Заря"). Он один создал больше голевых моментов, чем любая из других шести пар соперников. А футболом, напомню, я называю, в первую очередь, это.

И поскольку, да, смотрю игру ради этого, то больше других был разочарован "Мариуполем". Пускай его нахваливают спецы, пусть Остап Маркевич называет этот матч лучшим в исполнении своей команды – у зрителя-обывателя иные критерии. Два полумомента за полтора часа – печалька.

Правда, есть еще и вовсе "голый" "Минай", но следует учитывать, что пять шестых времени матча он провел в меньшинстве, имея соперником "Динамо". Да и состав у "Мариуполя" поинтереснее будет: кому больше дано, с того больше спрашивается.

Таблица. Отмечу факт смены лидера: на вершину поднялось "Динамо". Кто знает, может и очень надолго. Как видим, "Десна" и "Колос", чей второй фронт скоропостижно закрылся, удержались в группе лидеров.

Пожалуй, выделю "Ингулец", идущий в десятке по принципу: курочка – по зернышку. Ну и как-то режет глаз "Днепр" в компании западных "скороспелок" на дне таблицы.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Динамо 4 3 1 0 11-2 +9 10 2 Ворскла 4 3 1 0 9-2 +7 10 3 Шахтер 4 2 2 0 8-4 +4 8 4 Десна 4 2 2 0 7-3 +4 8 5 Колос 4 2 1 1 7-4 +3 7 6 ФК Мариуполь 4 2 1 1 4-5 -1 7 7 ФК Александрия 4 2 0 2 8-5 +3 6 8 Олимпик 4 2 0 2 7-7 0 6 9 Заря 4 1 1 2 8-6 +2 4 10 Ингулец 4 0 3 1 2-4 -2 3 11 ФК Минай 3 1 0 2 1-7 -6 3 12 Рух 4 0 1 3 5-11 -6 1 13 СК Днепр-1 4 0 1 3 4-10 -6 1 14 ФК Львов 3 0 0 3 1-12 -11 0

Анонсы. Пятый тур интригует вывесками, как ни один другой до него.

"Десна" - "Шахтер" и "Динамо" - "Заря" - тут комментарии излишни. Единственное, хочется помянуть незлым тихим словом тех, кому мы обязаны двум центральным матчам тура в одно время. Какими бы ни были причины – это прямой и явный ущерб имиджу чемпионата страны.

"Колос" - "Мариуполь" и "Олимпик" - "Александрия" - "лобовухи" соседей по таблице, подпирающих верхнюю четверку. К сожалению, вряд ли мы дождемся здесь зрелища (хотя смотря кто – как писали классики, кому и кобыла невеста), но рубиться должны по-взрослому.

Боюсь, что еще "негрустнее" могут оказаться львовское дерби и вторая серия сельского: "Ингулец" - "Минай". Помнится, впечатления от их летнего поединка в первой лиге я назвал "Провинциальным диско". Но если порадуют зажигательными танцами, готов взять те слова обратно.

Остаются "Днепр" с "Ворсклой". Навскидку кому-то здесь все может показаться предсказуемым. Но не будем так уж недооценивать изрядно распиаренного у нас Йовичевича. Как впрочем, не станем спешить с лидерством команды Максимова. Пока еще не факт.

С точки зрения турнирной ситуации, тур ожидается прелюбопытнейший. Но сколько команд в нем будет играть в футбол? Именно в футбол, а не в то, что у нас принято им считать исторически…