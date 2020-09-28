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Коваленко: Вскрыть оборону Олимпика было трудно

Премьер-лига
(3 голосов)

Полузащитник Шахтера подвел итоги матча

Коваленко: Вскрыть оборону Олимпика было трудно
Новина українською

Автор первого гола в ворота "Олимпика" Виктор Коваленко рассказал о трудностях, которые возникли в матче с соперником.

"Тяжелый матч. "Олимпик" хорошо защищался большим количеством футболистов у своей штрафной, и вскрыть их оборону было трудно. Забей мы раньше, было бы намного легче. Мой гол? Ничего особенного. В этом эпизоде молодец Витя Корниенко – сделал хорошую передачу и вообще провел отличную игру. Я просто рад помочь команде добиться трех очков", - приводит слова Коваленко официальный сайт "Шахтера".

Напомним, что матч Шахтер - Олимпик состоялся 27 сентября и завершился со счетом 2:0.

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В статье: Олимпик (Донецк) Шахтер (Донецк) Олимпик Виктор Коваленко Шахтер
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Источник:
Shakhtar
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