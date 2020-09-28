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Ингулец ведет переговоры с воспитанником Спортинга

Премьер-лига
(1 голосов)

Клуб присмотрел легионера

Ингулец ведет переговоры с воспитанником Спортинга
Новина українською

Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко рассказал об игроках, которые побывали на просмотре.

"В "Ингульце" всегда придерживались правила: если приглашать легионеров, то только тех, которые посильнее уже имеющихся в заявке игроков. Два первых прибывших на просмотр потенциальных новичка не соответствовали нашим требованиям, и они уже уехали домой. А вот третий легионер, думаю, сможет помочь "Ингульцу". Он из Ганы, воспитанник академии португальского "Спортинга", нападающий.

28-го сентября африканец проходит в Киеве медосмотр. Когда все формальности будут соблюдены, тогда и поговорим о нем более обстоятельно", — рассказал Лавриненко.

30-го сентября "Ингулец" в розыгрыше Кубка Украины сыграет с "Александрией".

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В статье: Ингулец (Петрово) Сергей Лавриненко Ингулец
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Источник:
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Комментарии (2)
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Pixelsavenue (Kiev)
28.09.2020 в 16:49
Нападающие это хорошо, но гда ваш центр поля? его вчера не было, вот где надо усиление. Начнут Сичинаву снобжать мячами будут голы.
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Dimka26 (Чернигов)
28.09.2020 в 16:16
Громкий заголовок. Воспитанник Спортинга. А по факту, наверное, даже за молодежку в лучшем случае пару матчей сыграл.Если вообще играл
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