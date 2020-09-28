Ингулец ведет переговоры с воспитанником Спортинга

Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко рассказал об игроках, которые побывали на просмотре.

"В "Ингульце" всегда придерживались правила: если приглашать легионеров, то только тех, которые посильнее уже имеющихся в заявке игроков. Два первых прибывших на просмотр потенциальных новичка не соответствовали нашим требованиям, и они уже уехали домой. А вот третий легионер, думаю, сможет помочь "Ингульцу". Он из Ганы, воспитанник академии португальского "Спортинга", нападающий.

28-го сентября африканец проходит в Киеве медосмотр. Когда все формальности будут соблюдены, тогда и поговорим о нем более обстоятельно", — рассказал Лавриненко.

30-го сентября "Ингулец" в розыгрыше Кубка Украины сыграет с "Александрией".