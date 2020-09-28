Пятов: Возвращаем привычку побеждать, идем за очередным чемпионством вместе

В воскресенье "Шахтер" со счётом 2:0 одолел "Олимпик" в матче 4 тура чемпионата Украины. После поединка на своей страничке в Instagram голкипер "горняков" Андрей Пятов поддержал игроков команды.

"Возвращаем привычку побеждать. Хорошая работа, парни. Футбол – это не только про победы. Даже если ты фаворит, ты можешь оступиться. Даже если ты готов на 100%, ты можешь проиграть. Не нужно искать виновных в прошлых ошибках. Футбол – это про силу, психологию, мотивацию, желание. Футбол – это про команду. Сегодня мы снова одна команда. Впереди долгий путь и мы идем за очередным чемпионством вместе", - написал Пятов.

Напомним, что после 4-х туров УПЛ в активе "горняков" 8 пунктов и третье место в турнирной таблице.