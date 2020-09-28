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Леоненко о поражении Днепра-1 от Александрии : Лучше проиграть один раз 1:4, чем четыре раза по 0:1

Премьер-лига
(2 голосов)

Виктор Евгеньевич разбирает игру не только Динамо

Леоненко о поражении Днепра-1 от Александрии : Лучше проиграть один раз 1:4, чем четыре раза по 0:1
Новина українською

Экс-форвард "Динамо", а ныне эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко подвел итог первого матча Игоря Йовечивича во главе "Днепра-1". В 4-м туре УПЛ днепряне проиграли "Александрии" 1:4.

"Можно говорить, что лучше проиграть один раз 1:4, чем четыре раза по 0:1. Да лучше вообще не допускать таких ошибок. Иначе 0:1 будет постоянно. А Шарана я поздравляю. И хочу отметить Сергея Кузьменко, человек 8 лет старается. Никаких задержек нет, снимаю шляпу. Надо еще отметить "великолепную связку" Сваток - Дуглас", - сказал Леоненко.

Напомним, что после 4-х туров УПЛ "Днепр-1" с одним пунктом занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

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В статье: Виктор Леоненко ФК Александрия СК Днепр-1
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
28.09.2020 в 17:36
тащусь от Леоненк@. Как в той песне: ""Можна раз, можна ни разу, можна 40 раз по разу, лучше 40 раз по разу, чем ни разу 40 раз...""
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