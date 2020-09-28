Шахтер победил, но прежней уверенности все еще нет. О чем говорить после четвертого тура УПЛ

"Десна" доказала свою стабильность

Перед туром казалось, что у "Руха" неплохие шансы зацепиться за очки в Чернигове. Во-первых, "Десна" была после еврокубков и неизвестно, как они на неё повлияют. Во-вторых, у команд ниже второго-третьего места УПЛ не получается ровно проходить дистанцию чемпионата. Казалось, что на фоне поражения от "Вольфсбурга" сейчас как раз время для спада в следующей игре. Но "северяне" доказали, что они готовы к новому сезону борьбы за Лигу Европы (а может и Лигу чемпионов). Победа была добыта уверенно и практически на классе. Да, временами команда Рябоконя допускала ошибки в обороне, но в целом держала контроль над ситуацией. К тому же, атакующая линия показала, что может забивать даже без своего вдохновителя Филиппова. Хотя неделю назад с этим были большие проблемы.

По "Руху" пока не всё так однозначно. Команда Ивана Федыка создала по меньшей мере четыре голевых момента, но реализовала только один из них. До сих пор стоит перед глазами шанс Кухаревича, которому нужно было обязательно забивать, чтобы сохранять интригу в этой встрече. Поправив реализацию можно будет рассчитывать на более серьёзный результат и в таблице. Александр Рыженко

Селезневу стоит расслабиться

Матч "Колос" - "Ингулец" не был богатым на события. Петровская команда выстроила эффективную защиту, максимально обезопасив свои ворота. При такой ситуации главным действующим лицом на поле стал Евгений Селезнев. Правда, не как форвард высокого уровня, способный выжать максимум из малейшего шанса. А как развращенная звезда, которую раздражает все происходящее вокруг.

Хотя на самом деле такое поведение понятно - Селезнев до сих пор без голов. А как рассказывали неоднократно его бывшие партнеры, забитый мяч - вот главная цель Евгения в футболе. И это хорошо - это объясняет, как ему удалось забить 111 голов в чемпионатах Украины. Но если он в дальнейшем будет так проникаться статистикой, то растеряет весь авторитет в команде и вряд ли история отношений с "Колоссом" в итоге будет успешной.

Похоже, Селезнев явно недооценил чемпионат Украины. Будучи игроком турецкого клуба, он заявлял, что по возвращении на родину будет забивать голы пачками. А оказывается даже новички элиты умеют защищаться. Единственный выход в этой ситуации - успокоиться, закатать рукава и работать над собственной функциональной готовностью, ощущением мяча и взаимопониманием с партнерами. Сергей Швец

"Динамо" на позитиве готовится к "Генту"

Уверенная по счету и по игре победа над "Минаем", которая позволила Луческу вновь проверить ближайший резерв, не обделив игровым временем основной костяк - идеальная проверка перед важнейшей игрой с "Гентом". Румынский наставник пока что справляется с задачами, поставленными перед ними руководством. "Динамо" в шаге от группового этапа ЛЧ и опережает "Шахтер" в чемпионате. Безусловно, любой романтический период заканчивается и только после мы увидим, как румынский специалист справляется с давлением прессы и болельщиков. Но пока что он все делает правильно.

В субботней игре отдельно бы хотелось выделить Андриевского и Вербича. Первый, подобно Шапаренко, может начать возрождать свою карьеру в этом сезоне при новом наставнике. Он открыл счет своим голам за "Динамо" и в целом показал хорошее взаимодействие с командой. Словенец взял настойчивостью и так же забил, впервые в этом сезоне. После травмы он смотрится пока что тяжело, но понемногу набирает форму.

Что может помешать "Динамо" пройти "Гент"? Только само "Динамо"! На данный момент, киевский клуб смотрится предпочтительнее кризисных бельгийцев, однако заранее уверовав в своей проход, могут потерять все за какие-то 90 минут. У болельщиков столичного клуба еще свеж в памяти швейцарский позор с "Янг Бойз", когда, при хорошем первом матче, было упущено преимущество во втором. Один из классиков немецкой философии однажды сказал, что "история повторяется дважды - в виде трагедии и фарса". Однако и Мирча Луческу - человек с опытом и постарается вылечить своих подопечных от самоуверенности. Георгий Грошев

Нынешний состав "Днепра-1" не подходит под стиль Йовичевича

Чтобы понять настоящее, иногда стоит заглянуть в прошлое. Когда Игорь Йовичевич возглавил "Карпаты", он решил привить львовской команде стиль, основанный на контроле мяча. Бывали матчи, когда хорват вообще играл без центрфорвардов, выпуская в основе четырех атакующих полузащитников. Сработало ли это в"Карпатах"? Не совсем. Львовяне прибавили по статистике владения, но сплошь и рядом их игра была совершенно беззубой. "Зелено-белым" банально не хватало понимания, как отдать завершающий пас под удар.

Изменился ли с тех пор Йовичевич?

Трудно сказать. Но если в его воображении идеальным "Днепр-1" является команда, которая достигает результата, владея мячом 60% игрового времени, то с нынешним подбором исполнителей он этого достичь вряд ли сможет. Цуриков, Тейлор, Адамюк, Довбык, Хобленко, Когут – это о другом футболе, это про нагнетание на флангах, подачи и прострелы на хавбеков, которые врываются в штрафную. Поэтому и не удивительно, что сразу после поражения Йовичевич заявил, что клубу нужно освежить некоторые позиции. Сергей Швец

"Шахтер" наконец-то победил, но прежней уверенности все еще нет

После ряда невыразительных матчей на старте сезона, донецкому клубу нужно было обязательно обыгрывать в четвертом туре "Олимпик". В противном случае, давление на тренерский штаб и футболистов начало бы расти в геометрической прогрессии. И, посмотрев на счет, может сложиться впечатление, что чемпион на отлично справился со своей задачей - забил два, ворота сохранил на замке, добыл три очка. Но, лишь копнув глубже, можно заметить и негативные стороны.

Удручает нынешняя форма Мораеса. Каштру упорно продолжает ставить его в основу, не давая шанс молодому Фернандо. Возможно, 21-летний бразилец тоже бы не блистал, но пока он не проведет хотя бы матч в основе, мы этого не узнаем. Жуниор все-таки смог забить, но вряд ли сам остался доволен своими действиями на поле. 33-летний футболист смотрелся тяжело, передерживал мяч в штрафной, не мог нормально ударить, а моментами просто растворялся на поле. Каштру форма игрока не смущает, а в целом он доволен нынешним подбором форвардов. Понадеемся на оптимизм португальца.

Вполне вероятно, что победа над "Олимпиком" послужит позитивным толчком для "Шахтера" и в чемпионате Украины они вернутся на победный путь. Но готова ли команда к Лиге Чемпионов, которая для них начинается в октябре? Ведь "горняки" - клуб амбициозный, который два сезона подряд не попадал в плей-офф главного европейского турнира. Уверены, что руководство ставит перед тренером именно такую задачу, но сейчас это возможно лишь при содействии госпожи фортуны, которая способна договориться о хорошем жребии. Может быть, мы излишне критикуем Луиша Каштру в последнее время и наставник прекрасно знает, что делает. Убедить нас в этом у него будет шанс в следующем месяце - октябрь во многом станет определяющим. Георгий Грошев

Для чемпионской интриги была желательна победа "Ворсклы". Но ничья с "Мариуполем" тоже добавляет красок

Было бы неплохо, если бы в Полтаве хозяева взяли четвёртые подряд три очка и продолжали единолично возглавлять таблицу лиги. Сходу и не вспомнишь, кто кроме двух наших топов так резво стартовал в Премьер-лиге. "Лестер" в АПЛ и прочие сенсации выигрывали сезон в том числе благодаря удачному старту - в это время команда набирается уверенности, что ей всё по силам, а дальше, преодолев психологически барьер, уже получается добиться и результата. К тому же, до начала ноября у полтавчан из ключевых боёв только поединок с "Шахтёром", а "Заря", "Динамо" и "Десна" припасены календарём для парней Юрия Максимова на конец календарного года.

Впрочем, эта ничья подняла на поверхность ряд других интриг сезона. Например, что же такое строит в Мариуполе Остап Маркевич, что его команда играет на равных с лидером чемпионата и становится первой, кто его остановил. Действительно ли летняя перестройка дала настолько ощутимый толчок приазовцам в результатах? Александр Рыженко