Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рух прекратил сотрудничество с украинским хавбеком и бразильским форвардом
Андрей Коробенко и Габриэль покидают львовский клуб
"
Клуб попрощался с украинским хавбеком Андреем Коробенко и бразильским форвардом Габриэлем.
Отметим, что Коробенко присоединился к "Руху" в октябре прошлого года. За это время принял участие в 11 поединках и отметился одним голом.
Габриэль за полтора года своего пребывания во Львове сыграл в семи матчах Первой лиги, но так и не сумел составить достойную конкуренцию партнерам по атаке.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФК Рух
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...