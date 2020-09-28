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Рух прекратил сотрудничество с украинским хавбеком и бразильским форвардом

Премьер-лига
(1 голосов)

Андрей Коробенко и Габриэль покидают львовский клуб

Рух прекратил сотрудничество с украинским хавбеком и бразильским форвардом
Новина українською

"Рух" прекратили сотрудничество с двумя игроками.

Клуб попрощался с украинским хавбеком Андреем Коробенко и бразильским форвардом Габриэлем.

Отметим, что Коробенко присоединился к "Руху" в октябре прошлого года. За это время принял участие в 11 поединках и отметился одним голом.

Габриэль за полтора года своего пребывания во Львове сыграл в семи матчах Первой лиги, но так и не сумел составить достойную конкуренцию партнерам по атаке.

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В статье: Рух (Львов) Андрей Коробенко
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Источник:
ФК Рух

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