Рух прекратил сотрудничество с украинским хавбеком и бразильским форвардом

" Рух " прекратили сотрудничество с двумя игроками.

Клуб попрощался с украинским хавбеком Андреем Коробенко и бразильским форвардом Габриэлем.

Отметим, что Коробенко присоединился к "Руху" в октябре прошлого года. За это время принял участие в 11 поединках и отметился одним голом.

Габриэль за полтора года своего пребывания во Львове сыграл в семи матчах Первой лиги, но так и не сумел составить достойную конкуренцию партнерам по атаке.