Премьер-лига
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Днепр-1 договорился с Шахтером по аренде Пихаленка
Об аренде объявят в ближайшие дни
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По информации ТаТоТаке, стороны уже обо всем договорились и в ближайшее время днепряне объявят об аренде игрока.
Также, по непроверенной информации, у "Днепра-1" будет и опция первоочередного выкупа игрока.
Напомним, что Пихаленок вторую часть прошлого сезона провел в аренде в "Мариуполе", где сыграл 5 матчей в УПЛ. В нынешнем сезоне футболист в официальных матчах на поле еще не выходил.
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Источник:ТаТоТаке
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