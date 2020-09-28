Днепр-1 договорился с Шахтером по аренде Пихаленка

" Днепр-1 " близок к подписанию 23-летнего полузащитника "Шахтера" Александра Пихаленка.

По информации ТаТоТаке, стороны уже обо всем договорились и в ближайшее время днепряне объявят об аренде игрока.

Также, по непроверенной информации, у "Днепра-1" будет и опция первоочередного выкупа игрока.

Напомним, что Пихаленок вторую часть прошлого сезона провел в аренде в "Мариуполе", где сыграл 5 матчей в УПЛ. В нынешнем сезоне футболист в официальных матчах на поле еще не выходил.