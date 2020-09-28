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Днепр-1 договорился с Шахтером по аренде Пихаленка

Премьер-лига
(3 голосов)

Об аренде объявят в ближайшие дни

Днепр-1 договорился с Шахтером по аренде Пихаленка
Новина українською

"Днепр-1" близок к подписанию 23-летнего полузащитника "Шахтера" Александра Пихаленка.

По информации ТаТоТаке, стороны уже обо всем договорились и в ближайшее время днепряне объявят об аренде игрока.

Также, по непроверенной информации, у "Днепра-1" будет и опция первоочередного выкупа игрока.

Напомним, что Пихаленок вторую часть прошлого сезона провел в аренде в "Мариуполе", где сыграл 5 матчей в УПЛ. В нынешнем сезоне футболист в официальных матчах на поле еще не выходил.

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В статье: Шахтер (Донецк) Александр Пихаленок СК Днепр-1
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Источник:
ТаТоТаке

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