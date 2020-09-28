Каштру: Как минимум, хотим показать себя в еврокубках так же, как в прошлом сезоне

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру рассказал о победе над "Олимпиком" (2:0) , выходе в старте Коваленко и необходимости прибавлять во всех аспектах.

– Вы практически не доверяли Коваленко места в старте, но сегодня именно он был одним из лучших. Дело даже не в забитом мяче, а в движении и насыщении зоны завершения. Почему Виктор играл так мало в последних матчах?

– Мы всегда доверяли Виктору Коваленко. В прошлом сезоне он провел большое количество поединков. Это очень ценный футболист, который дает очень хорошую динамику в центре. Сейчас мы пережили определенный момент перехода из прошлого сезона в новый. У нас не было межсезонья и сборов. Уже было несколько матчей на одной неделе. Мы использовали других футболистов на позиции атакующего полузащитника. "Десятку" играл Тайсон, а сегодня мы оттянули его на фланг. На этом месте вышел Коваленко. Мы знаем, что это футболист, который добавляет нам баланса в центре. Возможно, он не так решителен в последней трети, как Тайсон, но это игроки с совершенно разными качествами, которые дополняют друг друга. Я очень доволен его продуктивностью как в матче, так и в тренировках. Коваленко в прошлом сезоне провел много поединков и будет продолжать так же. Я понимаю: когда игрок забивает гол, когда хорошо себя показывает, люди начинают оценивать его. И я также сегодня могу дать хорошую оценку.

– Все выглядит так, что Тайсону явно не хватает мотивации на матчи УПЛ. Как будете решать эту проблему?

– Это не проблема. Тайсон очень дисциплинирован, очень мотивирован, очень внимателен и очень строг. Он всегда старается добиваться хорошего результата для "Шахтера". И все это чувствуется в течение недели по тому, как он работает, как он взаимодействует с партнерами. Я полностью уверен в Тайсоне, как и во всех футболистах нашей команды.

– Скоро старт группового этапа Лиги чемпионов. Какие аспекты еще необходимо подтянуть?

– Нужно прибавлять всегда и во всех аспектах. Нет ни одной идеальной команды. Все стараются двигаться к идеалу. Это наша профессия. Важно, чтобы команда всегда была внимательна при обороне и имела достаточную креативность, которая нас характеризует, в атаке. У нас тот же тренер и те же игроки, что и в прошлом сезоне, – ничего не поменялось. Если мы провели прошлый сезон, сумев добиться наилучшего рейтинга за всю историю (12-е место), дойти до полуфинала Лиги Европы, рекордно оторвавшись на 23 очка от второго места в чемпионате Украины, то это показывает все наши качества. Мы как минимум хотим показать себя так же, как в прошлом сезоне, как максимум – еще лучше.

– Первую замену вы произвели только на 76-й минуте при счете 2:0. Не было ли желания сделать изменение в перерыве? Были ли вопросы к этому составу после первого тайма?

– Я очень верю в команду и во все то, что мы делаем. Кто видит нас в игре, не наблюдает за нашей ежедневной работой. Я понимаю, журналистам или тренерам очень сложно проводить анализ игры, не видя тренировочного процесса. А кто сталкивается с нами в ежедневной работе, знает, что мы делаем и какую стабильность команда демонстрирует в течение недели при подготовке к матчу. Ни в коем случае мы, тренеры, не должны на что-то жаловаться, потому что не выиграли два предыдущих поединка. Сегодняшний показал, что нужно верить в команду и что стабильность есть. Очень рано проводить замены – значит, показывать какую-то неуверенность в команде и добавлять ей какой-то нестабильности. Мы очень хорошо себя показывали в первом тайме, к сожалению, не смогли реализовать несколько моментов. Во втором тайме также проводили хорошую работу. Прекрасно знали, что рано или поздно гол будет забит. Понимаю, что в футболе есть определенные шаблоны: выигрываешь – поставь защитников, проигрываешь – поставь нападающих, если нет искомого результата – сделай замены. Однако не всегда в ходе игры все так линейно. Мы должны проводить более глубокий анализ. И мы, те, кто работает с футболистами каждый день, должны понимать, что именно нужно делать. Я знал, что после двух ничьих это будет очень деликатная игра, и нужно с большой осторожностью подходить к изменениям в составе. Понимал: если буду проводить замены, то могу как добавить команде уверенности, так и лишить ее. В этом было мое переживание в течение всего матча. Я хотел добавить ребятам как можно больше стабильности. У меня была хорошая команда на поле. Эта команда была базовой во многих матчах Лиги чемпионов, за исключением двух футболистов. Знал, что в ходе игры мы найдем путь к голам, – так и произошло. Я очень и очень верю своим футболистам. Уже говорил: нет чемпионатов, которые разрешаются в первых турах, как думают некоторые люди. Нет, это долгий путь. Вы можете быть уверены, можете рассчитывать на "Шахтер": мы будем бороться до последней секунды, мы будем очень много работать.

– Довольны ли вы парой нападающих Мораес – Фернандо? Нужно ли усиление, на ваш взгляд?

– Мы вместе с администрацией клуба пришли к решению, что продолжаем с теми игроками, которые у нас есть. На данный момент на позиции девятого номера у нас есть три игрока – Фернандо, Мораес и Дентиньо. Эти футболисты очень много работают, и мы в них верим.