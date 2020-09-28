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Дикий: Киев перешел в желтую зону, клубы могут подавать заявки на матчи со зрителями
Динамо, Шахтер и Олимпик выстроились в очередь
Исполнительный директор
"Официально Киев перешел в желтую зону с понедельника, 28 сентября. На матчи 4-го тура УПЛ, которые проходили в столице, желтая зона еще не распространялась. Соответственно, теперь клубы, которые будут проводить свои домашние матчи в желтой зоне, смогут прислать нам письмо, в котором уведомят о том, что планируют играть со зрителями.
Премьер-лига работает в соответствии с теми документами, которые действуют на сегодняшний день – это временный протокол МОЗ и протокол, разработанный УАФ и УПЛ.
Эти документы предусматривают проведение матчей со зрителями в зеленой и желтой зонах при условии заполняемости стадионов на 25 процентов, соблюдении всех необходимых норм – социальной дистанции, средств индивидуальной защиты.
В рамках 5-го тура в Киеве состоятся два матча – "Олимпик" сыграет с "Александрией", а "Динамо" примет "Зарю". По состоянию на 14:31 сегодняшнего дня, мы еще не получали официальных обращений на проведение матчей со зрителями в Киеве", – сказал Дикий.
Напомним, что в Киеве домашние матчи УПЛ проводят "Динамо", "Шахтер" и "Олимпик".