Тренер Болоньи: Мы сделали свою работу по Супряге, теперь слово за Динамо

Главный тренер "Болоньи" Синиша Михайлович рассказал о том, на какой стадии находятся переговоры по трансферу форварда "Динамо" Владислава Супряги.

"В моей команде 13-14 игроков хорошего уровня, остальным еще нужно расти. Потенциально, заставляя молодых игроков прогрессировать, мы можем превратить их в лучшую команду, но это требует времени и терпения.

Трансфер Супряги? Каждый тренер хотел бы получить усиления, но бывают моменты, когда вы можете быть довольны, а иногда - нет. Моя работа - тренировать игроков, которых клуб предоставляет мне. Я верю в руководство, и мы посмотрим, что из этого получится. Мы сделали свою работу по Супряге, теперь слово за "Динамо", - сказал Михайлович.

Напомним, что по последним данным, "Болонья" предлагала киевлянам за игрока 12 млн евро плюс бонусы, в то время как "Динамо" хочет получить за игрока не менее 15 млн евро.