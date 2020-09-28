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Тренер Болоньи: Мы сделали свою работу по Супряге, теперь слово за Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Синиша Михайлович говорит, что мяч на стороне киевлян

Тренер Болоньи: Мы сделали свою работу по Супряге, теперь слово за Динамо
Новина українською

Главный тренер "Болоньи" Синиша Михайлович рассказал о том, на какой стадии находятся переговоры по трансферу форварда "Динамо" Владислава Супряги.

"В моей команде 13-14 игроков хорошего уровня, остальным еще нужно расти. Потенциально, заставляя молодых игроков прогрессировать, мы можем превратить их в лучшую команду, но это требует времени и терпения.

Трансфер Супряги? Каждый тренер хотел бы получить усиления, но бывают моменты, когда вы можете быть довольны, а иногда - нет. Моя работа - тренировать игроков, которых клуб предоставляет мне. Я верю в руководство, и мы посмотрим, что из этого получится. Мы сделали свою работу по Супряге, теперь слово за "Динамо", - сказал Михайлович.

Напомним, что по последним данным, "Болонья" предлагала киевлянам за игрока 12 млн евро плюс бонусы, в то время как "Динамо" хочет получить за игрока не менее 15 млн евро.

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В статье: Болонья (Болонья) Динамо (Киев) Синиша Михайлович Владислав Супряга
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Источник:
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Комментарии (2)
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balamyt (Boston)
28.09.2020 в 22:59
Нужно уже отпусть Супрягу в Болонью...Пусть у него ..как и у Шевченко в Милане будит свой шанс..
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Maldini (Киев)
28.09.2020 в 22:44
СУПРЯГА ЯВНО НЕ ПОДХОДИТ ДИНАМО,это и коню с Луческу понятно.как и тренер!
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