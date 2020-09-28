Спортдир Болоньи: Мы сделали предложение по Супряге, но у Динамо есть свой интерес

Спортивный директор "Болоньи" Риккардо Бигон за неделю до закрытия трансферного окна в Италии (5 октября) прокомментировал переговоры по трансферу форварда " Динамо " Владислава Супряги.

"Это будет нормальная рабочая неделя. Мы продолжим работать с максимальным вниманием и спокойствием.

Конкретная рыночная сессия закрывается. Мы сделали предложение по Супряге. Но у "Динамо" есть свой интерес, они еще играют матчи квалификации Лиги чемпионов. После чего будут проводить свои внутренние оценки.

Мы ждем развития ситуации, найти другой профиль с такими характеристиками в настоящее время непросто", - сказал Бигон.

Напомним, что по последним данным, "Болонья" предлагала киевлянам за игрока 12 млн евро плюс бонусы, в то время как "Динамо" хочет получить за игрока не менее 15 млн евро.