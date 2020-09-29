Днепр-1 интересуется Тотовицким

" Днепр-1 " интересуется атакующим полузащитником "Десны" Андреем Тотовицким, сообщает "ТаТоТаке".

По информации источника, днепряне проявляют к 27-летнему игроку конкретный интерес, однако все будет зависеть от решения "Десны".

Учитывая, что в нынешнем сезоне Андрей становится игроком основы, черниговский клуб вряд ли захочет его отпускать.