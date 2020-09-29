Премьер-лига
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Днепр-1 интересуется Тотовицким
Вот только захочет ли Десна отпускать одного из лидеров команды
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По информации источника, днепряне проявляют к 27-летнему игроку конкретный интерес, однако все будет зависеть от решения "Десны".
Учитывая, что в нынешнем сезоне Андрей становится игроком основы, черниговский клуб вряд ли захочет его отпускать.
Напомним, что в нынешнем сезоне Тотовицкий сыграл за "Десну" 5 матчей, а в
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Источник:ТаТоТаке
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