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Днепр-1 интересуется Тотовицким

Премьер-лига
(1 голосов)

Вот только захочет ли Десна отпускать одного из лидеров команды

Днепр-1 интересуется Тотовицким
Новина українською

"Днепр-1" интересуется атакующим полузащитником "Десны" Андреем Тотовицким, сообщает "ТаТоТаке".

По информации источника, днепряне проявляют к 27-летнему игроку конкретный интерес, однако все будет зависеть от решения "Десны".

Учитывая, что в нынешнем сезоне Андрей становится игроком основы, черниговский клуб вряд ли захочет его отпускать.

Напомним, что в нынешнем сезоне Тотовицкий сыграл за "Десну" 5 матчей, а в недавнем поединке с "Рухом" (3:1) оформил гол+пас.

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В статье: Андрей Тотовицкий Десна (Чернигов) СК Днепр-1
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Источник:
ТаТоТаке

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