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Не Мариуполь. Владислав Вакула может уйти в аренду клуба УПЛ

Премьер-лига
(2 голосов)

Из "Шахтера"

Не Мариуполь. Владислав Вакула может уйти в аренду клуба УПЛ
Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Владислав Вакула может перейти в "Днепр-1", сообщил телеведущий Игорь Цыганык.

Днепряне намерены арендовать контракт 21-летнего футболиста.

Владислав провел за "Шахтер" всего 2 матча в первой команде.

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В статье: Игорь Цыганык Шахтер (Донецк) СК Днепр-1 Владислав Вакула Днепр-1
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Источник:
Циганик live

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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
29.09.2020 в 07:31
К Реброву
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