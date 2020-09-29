Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Не Мариуполь. Владислав Вакула может уйти в аренду клуба УПЛ
Из "Шахтера"
Полузащитник "
Днепряне намерены арендовать контракт 21-летнего футболиста.
Владислав провел за "Шахтер" всего 2 матча в первой команде.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Циганик live
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Artemanat (Кривой Рог)
29.09.2020 в 07:31
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...