Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Виктор Скрипник получил карт-бланш от президента Зари
Проблемы улажены
На прошлой неделе состоялся телефонный разговор между президентом "
Все вопросы, по словам ведущего Михаила Спиваковского, были улажены.
Скрипник может спокойно работать, у него есть доверие, карт-бланш от президента, поэтому атмосфера в команде существенно улучшилась.
Напомним, что впереди у "Зари" выступления в групповом этапе Лиги Европы.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ТаТоТаке
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ascent (Луксор)
29.09.2020 в 08:42
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...