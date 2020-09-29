Виктор Скрипник получил карт-бланш от президента Зари

На прошлой неделе состоялся телефонный разговор между президентом " Зари " Евгением Геллером и главным тренером команды Виктором Скрыпником, сообщает ТаТоТаке.

Все вопросы, по словам ведущего Михаила Спиваковского, были улажены.

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Скрипник может спокойно работать, у него есть доверие, карт-бланш от президента, поэтому атмосфера в команде существенно улучшилась.

Напомним, что впереди у "Зари" выступления в групповом этапе Лиги Европы.