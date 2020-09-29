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Виктор Скрипник получил карт-бланш от президента Зари

Премьер-лига
(4 голосов)

Проблемы улажены

Виктор Скрипник получил карт-бланш от президента Зари
Новина українською

На прошлой неделе состоялся телефонный разговор между президентом "Зари" Евгением Геллером и главным тренером команды Виктором Скрыпником, сообщает ТаТоТаке.

Все вопросы, по словам ведущего Михаила Спиваковского, были улажены.

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Скрипник может спокойно работать, у него есть доверие, карт-бланш от президента, поэтому атмосфера в команде существенно улучшилась.

Напомним, что впереди у "Зари" выступления в групповом этапе Лиги Европы.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник Евгений Геллер
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (1)
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ascent (Луксор)
29.09.2020 в 08:42
Он Скрипнику еще бы грамоту вручил. Короче, денег не будет, есть карт-бланш...
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