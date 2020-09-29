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Наставник Руха указал на причины поражения от Десны

Премьер-лига
(2 голосов)

А отыграться сумели

Наставник Руха указал на причины поражения от Десны
Новина українською

Коуч "Руха" Иван Федык подытожил поражение своей команды в 4 туре УПЛ на выезде от "Десны" 1:3.

Мы очень серьезно готовились к этой игре. Пропустили быстрый гол с пенальти. После этого план на игру немного изменился, потому что нужно было больше раскрываться и отигрывать этот мяч.

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Мы отыгрались, но была вынужденная замена. Пока игроки только входили в игру, пропустили второй мяч. После этого во втором тайме было очень сложно отыграться.

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В статье: УПЛ Рух (Львов) Иван Федык
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Байкал (Lviv)
29.09.2020 в 08:57
Те,про що сказав Федик, і так всі бачили ,хто дивився цей матч. А де причини? А причина в самому тренері, який ,Нажаль, не відповідає рівню команди УПЛ . Це не перекладати тексти і не писати конспекти для Кононова і Кучука. А щоб тренувати потрібно мати тренерський хист та талант,а не тільки відповідну ліцензію.
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