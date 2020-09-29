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Наставник Руха указал на причины поражения от Десны
А отыграться сумели
Коуч "
Мы очень серьезно готовились к этой игре. Пропустили быстрый гол с пенальти. После этого план на игру немного изменился, потому что нужно было больше раскрываться и отигрывать этот мяч.
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Мы отыгрались, но была вынужденная замена. Пока игроки только входили в игру, пропустили второй мяч. После этого во втором тайме было очень сложно отыграться.
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Источник:ТК Футбол
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Байкал (Lviv)
29.09.2020 в 08:57
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