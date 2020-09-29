Наставник Руха указал на причины поражения от Десны

Коуч " Руха " Иван Федык подытожил поражение своей команды в 4 туре УПЛ на выезде от "Десны" 1:3.

Мы очень серьезно готовились к этой игре. Пропустили быстрый гол с пенальти. После этого план на игру немного изменился, потому что нужно было больше раскрываться и отигрывать этот мяч.