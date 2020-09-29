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Трое исполнителей Десны - вне игры после Вольфсбурга
Травмы и болезни
Главный тренер "
Картушов получил травму еще в первом тайме с "Вольфсбургом". Поэтому в перерыве мы его и заменили. Ближайшие игры он пропустит - надрыв мышц.
У Гитченко после прилета поднялась температура, вчера он не тренировался. Заболел - поэтому и не играл.
Имереков до конца не восстановился. Надеемся, что к следующему матчу будет готов, но тоже пока под вопросом.