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Трое исполнителей Десны - вне игры после Вольфсбурга

Премьер-лига
(1 голосов)

Травмы и болезни

Трое исполнителей Десны - вне игры после Вольфсбурга
Новина українською

Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь рассказал о состоянии защитника Андрея Гитченко и хавбека Егора Картушова, которые не попали даже в заявку на матч 4 тура УПЛ с "Рухом" (3:1).

Картушов получил травму еще в первом тайме с "Вольфсбургом". Поэтому в перерыве мы его и заменили. Ближайшие игры он пропустит - надрыв мышц.

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У Гитченко после прилета поднялась температура, вчера он не тренировался. Заболел - поэтому и не играл.

Имереков до конца не восстановился. Надеемся, что к следующему матчу будет готов, но тоже пока под вопросом.

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В статье: Андрей Гитченко Вольфсбург (Вольфсбург) Десна (Чернигов) Александр Рябоконь Егор Картушов УПЛ Максим Имереков
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Источник:
Десна

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