Трое исполнителей Десны - вне игры после Вольфсбурга

Главный тренер " Десны " Александр Рябоконь рассказал о состоянии защитника Андрея Гитченко и хавбека Егора Картушова, которые не попали даже в заявку на матч 4 тура УПЛ с "Рухом" (3:1).

Картушов получил травму еще в первом тайме с "Вольфсбургом". Поэтому в перерыве мы его и заменили. Ближайшие игры он пропустит - надрыв мышц.

У Гитченко после прилета поднялась температура, вчера он не тренировался. Заболел - поэтому и не играл.

Имереков до конца не восстановился. Надеемся, что к следующему матчу будет готов, но тоже пока под вопросом.