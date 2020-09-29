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Хавбек Олимпика рассказал о слабых местах Шахтера

Премьер-лига
(1 голосов)

Пропустили 2 гола от "горняков"

Хавбек Олимпика рассказал о слабых местах Шахтера
Новина українською

Полузащитник "Олимпика" Бенито прокомментировал результат матча своей команды против "Шахтера" (0:2).

Очень непросто противостоять "Шахтеру". И тем не менее, мы хорошо изучили соперника, знали, как они будут действовать против нас.

Был сделан акцент на игре в контратаках. Соперник всегда атакует практически всем составом, а это позволяет использовать свободные зоны для забеганий.

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Мне понравилось, как мы слаженно и компактно действовали в обороне. В целом сыграли очень грамотно и ждали своей возможности.

Если мы продолжим также выполнять тренерские установки и показывать такую ​​игру, уверен, "Олимпик" сможет побороться за высокие места.

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В статье: Олимпик (Донецк) Шахтер (Донецк) УПЛ Игорь Климовский Бенито
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Источник:
Олімпік

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