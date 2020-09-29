Хавбек Олимпика рассказал о слабых местах Шахтера

Полузащитник " Олимпика " Бенито прокомментировал результат матча своей команды против "Шахтера" (0:2).

Очень непросто противостоять "Шахтеру". И тем не менее, мы хорошо изучили соперника, знали, как они будут действовать против нас.

Был сделан акцент на игре в контратаках. Соперник всегда атакует практически всем составом, а это позволяет использовать свободные зоны для забеганий.