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Хавбек Олимпика рассказал о слабых местах Шахтера
Пропустили 2 гола от "горняков"
Полузащитник "
Очень непросто противостоять "Шахтеру". И тем не менее, мы хорошо изучили соперника, знали, как они будут действовать против нас.
Был сделан акцент на игре в контратаках. Соперник всегда атакует практически всем составом, а это позволяет использовать свободные зоны для забеганий.
Мне понравилось, как мы слаженно и компактно действовали в обороне. В целом сыграли очень грамотно и ждали своей возможности.
Если мы продолжим также выполнять тренерские установки и показывать такую игру, уверен, "Олимпик" сможет побороться за высокие места.