Перерождение Руха, парадокс Днепра-1, непохожий на себя Костышин. Эксперты о 4-м туре УПЛ

Бывший тренер донецкого "Металлурга", "Говерлы", "Карпат", "Металлиста" и "Мариуполя" Александр Севидов вместе с экс-арбитром ФИФА Сергеем Шебеком подводят итоги четвертого тура УПЛ.

"Рух" - "Шахтер" 1:1

Александр Севидов: "Рух" по сравнению с игрой в первых двух турах в матче против "Шахтера" перевернул все с ног на голову. Просто молодцы! Действовали организованно, самоотверженно и дисциплинированно, что нельзя сказать о "Шахтере". Поймал себя на мысли, что Каштру, кажется, не управляет командной. На поле проглядывается анархия. Самое главное - отсутствует дисциплина, многие футболисты не возвращаются назад в оборону, "хочу бегу - хочу нет".

Произошел какой-то прокол в подготовке. Чтобы "Шахтер" так мало двигался, часто ошибался, это не похоже на них. Обычно игроки выглядят свежими, на быстрых ногах, а с "Рухом" ничего этого не было. Уступали хозяевам в скорости. Команда не бежит, не выходит в быструю атаку, а присутствовал какой-то академизм. Неужели не могут до сих пор отойти от поражения против "Интера"?

Казалось, после "Зари" "горняки" разозлятся и переедут соперника катком, а вышли, видимо полагая, что обыграют новичка малой кровью, на классе и мастерстве. Но столкнулись с характером - "Рух" с первых минут показал, что не признает авторитетов. Если донетчане и в дальнейшем будут так играть и с таким настроением, то им гарантирована в будущем потеря очков.

"Рух" приятно удивил. Никто не ожидал, что смогут так сплотиться, дать бой. Не было никакой боязни, играли смело и осмысленно. Львовяне отвоевали заслуженное очко, а могли и выиграть, когда на 90-й минуте Кондраков обыграл Матвиенко, бил в угол, но "Шахтеру" повезло.

Нужно сказать, что голевые моменты были у обеих команд, каждая могла выиграть, поэтому ничейный результат справедлив и закономерен. Повторюсь: после невыразительных матчей "Рух" до игры считался жертвой, но оказался достойным соперником. Поэтому кажущаяся сенсационная ничья воспринимается как должное.

"Динамо" - "Минай" 4:0

Сергей Шебек: Удивили слова и жалобы наставника "Миная" Василия Кобина на неквалифицированное судейство Романова, неправильное назначение пенальти и красную карточку игроку обороны. Вместо этого он должен бы сказать, что его команда выглядела очень слабой, еще не знает, как играть против таких команд как "Динамо", она только учится и будем стремиться к лучшему.

Закарпатцы продолжают наступать нате же грабли – вновь используют тактику с тремя центральными защитниками. Против "Олимпика" при такой схеме получили три, сейчас четыре мяча. Все атаки и голы киевлян как раз проходили через центральные коридоры между защитниками, прорезая оборону словно нож масло. "Динамо" воспользовалось численным преимуществом и слабостью соперника. Не предпринимая особых усилий, словно на тренировке киевляне довели матч до победного результата.

"Ворскла" - "Мариуполь" 0:0

Александр Севидов: "Мариуполь" показывает привлекательный футбол, его можно назвать дерзкой командной. Бегут, стараются, бодаются и хорошо готовы физически, выдерживают прессинг на протяжении матча. В начале игры преимущество было за азовцами, но потом за счет опыта полтавчане игру выровняли. Но голевых моментов, к сожалению, команды почти не создали.

"Ворскла" первые 15-20 минут раскачивалась, очень тяжело входила в игру, и это наблюдается не впервые. Лишь в конце поединка хозяева немного взвинтили тем, попытались вырвать победу, но Гальчук после удара Пердуты в девятку сыграл блестяще. Похоже, ставка делается на результат, от чего страдает красота футбола. При равной игре, без голевых моментов, закономерная ничья, которую можно назвать - ничьей характеров. Но тут нужно больше выделить "Мариуполь", потому что там играет много молодых ребят, а "Ворскла" уже более опытная команда.

"Александрия" - "Днепр-1" 4:1

Александр Севидов: Обычно смена тренера всегда дает импульс команде, но "Днепр-1" проиграл крупно. Днепряне вышли на игру, как на тяжелейший труд, команда выглядела грузной. Когда пропустили быстрый гол, в этом состоянии не смогли переломить и повернуть игру в свою пользу. Сказать, что Йовичевич, что-то изменил - нельзя. Ну, перешли со схемы в три защитника на два, где чистого опорника оставил в середине поля. Номинально оборонительных игроков осталось столько же, как и в предыдущих матчах. Поэтому особых изменений не было видно. "Днепр-1" заслуженно проиграл, хотя могли пропустить и больше.

В первом тайме хозяева катком переехали днепрян, после перерыва те уже выглядели обреченными. "Александрия" не отошла от своего стиля: длинные продольные передачи вперед, навязывание сопернику борьбы, и создание давления. И под такую тактику выставила двух нападающих, играющих не только на атаку, но и на оборону. Такой силовой футбол принес результат. А "Днепр-1" разочаровал, хотя по подпору игроков ничем не уступает александрийцам, но пока команда выглядят неважно.

"Львов" - "Заря" 0:5

Сергей Шебек: "Львов" по организации игры остается пока самой слабой командой элиты. Еще чемпионат только набирает обороты, но они уже являются первым кандидатом на вылет. "Заря" добыла легкую победу, на фоне безвольного и немощного соперника. Быстрый гол после нелепой ошибки вратаря хозяев послужил сигналом к разгрому. Защита львовян напоминала проходной двор. Быстрые и скоростные атаки луганчан легко вскрывали оборону "Львова", которые просто не успевали за их перемещениями. После первого гола моментально забили второй, и на шестой минуте игру можно было заканчивать. В третьем пропущенном мяче снова ошибка вратаря при игре на выходе, после чего целью "горожан" стало как можно меньше пропустить мячей. Когда счет стал 5:0, они только на 45-й минуте первый раз приблизились в штрафную, создав голевой момент. Второй сотворили аж на 87-й минуте. Вот и вся игра "Львова"! Выглядели они обреченной командой.

"Шахтер" - "Олимпик" 2:0

Александр Севидов: Что бросается в глаза, и это было видно, как в матче с "Рухом", так и с "Олимпиком" команды перестали "бояться" "Шахтер". Нельзя сказать, что играют на равных, но пытаются навязать свою игру. Видно, что в механизме "горняков" что-то надломилось, внутри клуба и команды, и это сказывается на игре. Лишь во втором тайме за счет класса, индивидуального мастерства, что оказалось решающим фактором, "Шахтер" все-таки дожал соперника и добыл нелегкую победу.

"Десна" - "Рух" 3:1

Сергей Шебек: Команды перед очной встречей были почти в одинаковых условиях. Обе провели трудные поединки: "Рух" в среду в героической борьбе отстоял ничью с "Шахтером", а "Десна" в четверг на выезде сражалась против "Вольфсбурга". Казалось, в таких случаях один день отдыха многое решает, и львовяне немного в более выгодном положении. Но опыт и игровая выучка "Десны" оказалась выше, чем у дебютанта.

Первый тайм был абсолютно равным, команды обменялись голами, и если бы ушли на перерыв при ничейном результате, то шансы у гостей хотя бы на ничью могли быть приемлемы. Но пропущенный мяч "в раздевалку", видимо, надломил львовян. Тотовицкий классным разрезающим пасом вывел один на один Дегтярева, который технично подсечкой пробил мимо вратаря в угол. Красивая комбинация завершилась красивым голом.

Во втором тайме "Рух" ничего не смог создать, и "Десна" на опыте довела дело до победы, забив третий мяч. Несмотря на поражение, у львовян виден прогресс в игре, но все эмоции остались в поединке против "Шахтера", и на второю половину им не хватило физических кондиций.

"Колос" - "Ингулец" 0:0

Александр Севидов: "Колос" вышел практически резервным составом, но замены получились не равнозначными, и это было прогнозируемо. Чтобы иметь два равноценных состава по 11 человек, об этом можно только мечтать. Что бросилось в глаза, так это эмоциональная опустошенность игроков, которая, видимо, передалась им от главного тренера. Обычно Руслан Костышин ведет себя эмоционально, импульсивно, но в этом матче он редко даже улыбался. Видно, что поражение от хорватов отложило свой негативный отпечаток. Вот этих самых эмоций не хватило на игру. Да, никуда не делись бойцовские качества, хорошая организация игры, но выплеснуть все это не сумели.

"Игнулец" играл в своем привычном ключе, как и предыдущие матчи: достаточно насыщенная и надежная оборона, правда, впереди пока получается очень мало. Мало создают моментов. Даже нападающему Ситчинаве приходилось много работать на оборону, так как "Колос" достаточно много проводил время в атаке, вблизи штрафной соперника, но выжать ничего не смогли. Запомнился только удар Лысенко с разворота, но это не голевой момент.

Нужно отметить, что у Селезнева пока не очень получается. Он не в игровом тонусе, и нужно ждать пока наберет хорошие кондиции. Поэтому закономерная ничья, при которой "Колос" потерял два очка, а "Ингулец" приобрел одно, а также бесценный опыт выступлений в Премьер-лиге.