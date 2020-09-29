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Заря хочет получить деньги от Крузейро за Виллиана Гомеса на счет в Эстонии

Премьер-лига
(1 голосов)

Бразильцы хотят перестраховаться

Заря хочет получить деньги от Крузейро за Виллиана Гомеса на счет в Эстонии
Новина українською

Бразильский "Крузейро" рассматривает вариант с погашением долга перед "Зарей" по Виллиану Гомесу.

Клуб идет в середине таблицы серии Б, хочет подписать новых игроков. Но сейчас действует бан на трансферы из-за долга перед луганской командой.

"Крузейро" указывает, что по договору луганчанам нужно было заплатить 1,15 млн евро до 20 августа. "Заря" сообщила бразильцам, что деньги нужно направить компании Alik Football Management из Эстонии, сообщает Mais Cruzeiro.

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"Крузейро" согласился на это, но с условием, что "Заря" выступит в качестве третьей стороны, а клуб проведет оплату только после одобрения ФИФА.

Виллиан Гомес выступал в Украине за "Металлист", его права были переданы "Заре" (из-за бегства владельца "Металлиста" Курченко в Россию), но там он не выступал, а перешел в "Крузейро" в 2013 году. За этот переход "Крузейро" до сих пор не рассчитался.

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В статье: Заря (Луганск) Виллиан Гомес Крузейро (Белу-Оризонти)
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Комментарии (1)
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royalstas (Вінниця)
29.09.2020 в 13:44
мутки по українськи.... були євробляхи стали єврорахунки)
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