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Гладкий прокомментировал попадание в топ-10 бомбардиров чемпионатов Украины

Премьер-лига
(1 голосов)

Селезнев тоже так скажет?

Гладкий прокомментировал попадание в топ-10 бомбардиров чемпионатов Украины
Новина українською

Нападающий "Зари" Александр Гладкий прокомментировал попадание в топ-10 бомбардиров в истории чемпионатов Украины.

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Я говорил и раньше, повторю еще раз: для меня всегда были результаты команды на первом месте.

Я пришел не бить рекорды, а помогать "Заре" - как только могу.

Напомним, что в матче с ПФК "Львов" Гладкий отметился дублем, стал лучшим игроком тура по версии экспертного совета УПЛ.

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В статье: Евгений Селезнев Заря (Луганск) Александр Гладкий
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Комментарии (2)
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Микко82 (Херсон)
29.09.2020 в 14:56
Це Селезньов прийшов рекорди бити. Цитую Морозка: "Він прийшов до нас, щоб встановити свій бомбардирський рекорд. Така мета у нього. Думаю, що все вдасться. Головне, щоб працював і реалізовував свої моменти. Якщо вважає, що забити 13 голів за сезон – це легко, нехай спробує. Я можу побажати йому тільки удачі."
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Saturn (Киев)
29.09.2020 в 14:34
Прям герой
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