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Гладкий прокомментировал попадание в топ-10 бомбардиров чемпионатов Украины
Селезнев тоже так скажет?
Нападающий "
Я говорил и раньше, повторю еще раз: для меня всегда были результаты команды на первом месте.
Я пришел не бить рекорды, а помогать "Заре" - как только могу.
Напомним, что в матче с ПФК "Львов" Гладкий отметился дублем, стал лучшим игроком тура по версии экспертного совета УПЛ.
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Комментарии (2)
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Микко82 (Херсон)
29.09.2020 в 14:56
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Saturn (Киев)
29.09.2020 в 14:34
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