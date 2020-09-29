Гладкий прокомментировал попадание в топ-10 бомбардиров чемпионатов Украины

Нападающий " Зари " Александр Гладкий прокомментировал попадание в топ-10 бомбардиров в истории чемпионатов Украины.

Я говорил и раньше, повторю еще раз: для меня всегда были результаты команды на первом месте.

Я пришел не бить рекорды, а помогать "Заре" - как только могу.