Грозный: Динамо пытается соблюдать принципы Ливерпуля

Заслуженный тренер Украины Вячеслав Грозный дал прогноз на ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов "Динамо" - "Гент".

"Я и перед первым матчем с "Гентом" сказал, что динамовцы пройдут. На чем основано мое убеждение в этом? "Динамо" играет дисциплинированно, быстрее все выполняет. "Динамо" играет очень компактно, приблизительно пытаясь соблюдать те принципы, которые использовал "Ливерпуль" во вчерашнем матче с "Арсеналом" (3:1). "Ливерпуль" фрагментарно не давал "Арсеналу" возможности делать проникающие передачи. Так вот, "Динамо" лучше, чем "Гент", готово комбинационно.

При всем уважении к чемпионату Бельгии, лучшие бельгийские игроки выступают вне пределов Бельгии. Это нормально, поэтому сборная у них достаточно сильна. Мы с уважением к ним относимся, но динамовцы сильнее "Гента". Тем более у бельгийской команды есть кадровые потери: Яремчук, Безус, Чакветадзе. Я работал с Чакветадзе в "Динамо" Тбилиси. Именно при мне он начал тренироваться с первой командой и играть за тбилисское "Динамо". Его потеря для "Гента" очень велика, потому что от него в команде идет весь конструктив. Также накануне ответного поединка с киевлянами "Гент" проиграл в чемпионате Бельгии.

"Динамо" сильнее и по классу, и по подбору игроков, и по динамике, и по организации. Ясно, никакой недооценки не будет. "Динамо" очень компактно будет играть, но не авантюрно. Думаю, у киевлян будет выше прессинг, они попробуют лишить "Гент" мяча. Мне кажется, Мирча Луческу найдет новый план на игру, который не ожидает "Гент". "Динамо" попробует оставить бельгийцев без мяча, а так играть сложно. У команд разные темпы игры и я не сомневаюсь, что "Динамо" пройдет.

Да, "Генту" нечего терять. Бывает, футболисты, которые заменяют лидеров, показывают свои лучшие игры. Но это не в данном случае. Во-первых, "Гент" не дома играет, не будет поддержки болельщиков. Во-вторых, они уже боятся динамовцев, потому что киевляне в первой игре показали, что они по уровню выше.

Я кстати смотрел и игру "Гента" с "Рапидом". И мне тогда показалось, что "Рапид" выглядит острее.

Да, у "Гента" ушел ряд ведущих футболистов. И это нормально. Но и у "Динамо" тоже играют молодые ребята. Разве кто-то когда-то мог подумать, что Сирота и Забарный будут играть в основе киевской команды. Миколенко молодой. Молодые украинские ребята получают огромнейшую практику на уровне Лиги чемпионов. Это поможет команде и в группе Лиги чемпионов", - сказал Вячеслав Грозный.