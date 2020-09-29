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УПЛ объявила кандидатов на звания лучших игрока и тренера августа-сентября
Проголосовать может каждый желающий
На звание лучшего игрока месяца претендуют Евгений Волынец ("Колос"), Владимир Лысенко ("Колос"), Шахаб ("Олимпик"), Александр Гладкий ("Заря"), Николай Шапаренко ("Динамо"), Алан Патрик ("Шахтер"), Владислав Огиря ("Десна"), Руслан Степанюк ("Ворскла").
В голосовании за топ-наставника участвуют Александр Рябоконь ("Десна"), Игорь Климовский ("Олимпик"), Юрий Максимов ("Ворскла") и Владимир Шаран ("Александрия").
Проголосовать за своих претендентов может каждый желающий, перейдя по ссылке
Голосование продлится до 13:00 пятницы 2 октября.