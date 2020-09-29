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УПЛ объявила кандидатов на звания лучших игрока и тренера августа-сентября

Премьер-лига
(1 голосов)

Проголосовать может каждый желающий

УПЛ объявила кандидатов на звания лучших игрока и тренера августа-сентября
Новина українською

Украинская Премьер-Лига объявила о старте голосования на звания лучших тренера и игрока Лиги в августе-сентябре.

На звание лучшего игрока месяца претендуют Евгений Волынец ("Колос"), Владимир Лысенко ("Колос"), Шахаб ("Олимпик"), Александр Гладкий ("Заря"), Николай Шапаренко ("Динамо"), Алан Патрик ("Шахтер"), Владислав Огиря ("Десна"), Руслан Степанюк ("Ворскла").

В голосовании за топ-наставника участвуют Александр Рябоконь ("Десна"), Игорь Климовский ("Олимпик"), Юрий Максимов ("Ворскла") и Владимир Шаран ("Александрия").

Проголосовать за своих претендентов может каждый желающий, перейдя по ссылке на официальный сайт УПЛ.

Голосование продлится до 13:00 пятницы 2 октября.

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Юрий Максимов Владимир Лысенко Александр Гладкий Владимир Шаран Алан Патрик Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Александр Рябоконь Руслан Степанюк Владислав Огиря Евгений Волынец Колос (Ковалевка) Николай Шапаренко Игорь Климовский Шахаб Захеди
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Комментарии (6)
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Kolibri (Киевоград)
29.09.2020 в 19:20
Какой Шаран? Может Маркевич?
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0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
29.09.2020 в 18:49
в чём заключается награда: приз, грамота или переходящее мини-знамя УПЛ ?
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+1
0
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Spokoyno (Киев)
29.09.2020 в 19:10
Чого ви так Буде за кого випити
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+2
0
paramon7 (Запорожье)
29.09.2020 в 18:33
Шаран с двумя поражениями в списке есть, Климовский с двумя поражениями тоже есть, а Луческу- ни-ни. Клоуны. Странно,что Каштру ещё не добавили. Если судить по результатам, то в списке по делу только Максимов. Ему и должны вручить награду.
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+1
-1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
29.09.2020 в 18:24
Шапаренко. І Луческу, якого немає навіть у списку претендентів - з глузду з'їхали від ненависті, чи як?!
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-1
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таврия19752009 (симферополь)
29.09.2020 в 18:18
Щас боты Динамо выберут Динамовца
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-2


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