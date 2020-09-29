УПЛ объявила кандидатов на звания лучших игрока и тренера августа-сентября

Шаран с двумя поражениями в списке есть, Климовский с двумя поражениями тоже есть, а Луческу- ни-ни. Клоуны. Странно,что Каштру ещё не добавили. Если судить по результатам, то в списке по делу только Максимов. Ему и должны вручить награду.