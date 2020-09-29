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Ультрас Динамо: За удачные выступления команды современные болельщики готовы забыть о членстве старшего Суркиса в ОПЗЖ
Активные болельщики команды не собираются идти на уступки в конфликте с Суркисами и Луческу
Ультрас "
"Самая большая беда современных болельщиков – короткая память. За условную победу над "Гентом" они готовы простить назначение Луческу. За удачные выступления команды – забыть о членстве старшего брата Суркиса в пророссийском ОПЗЖ.
"Шахтер" переехал на НСК – виноваты ультрас. Вот только у нас с памятью все в порядке, наша борьба против Суркисов началась задолго до назначения румына главным тренером. Если кто забыл – фото сделано ровно год назад", – сказано в заявлении ультрас White Boys Club.
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