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Ультрас Динамо: За удачные выступления команды современные болельщики готовы забыть о членстве старшего Суркиса в ОПЗЖ

Премьер-лига
(1 голосов)

Активные болельщики команды не собираются идти на уступки в конфликте с Суркисами и Луческу

Ультрас Динамо: За удачные выступления команды современные болельщики готовы забыть о членстве старшего Суркиса в ОПЗЖ
Новина українською

Ультрас "Динамо" выступили с заявлением относительно болельщиков киевского клуба, которые одобрительно относятся к назначению главным тренером команды Мирчи Луческу.

"Самая большая беда современных болельщиков – короткая память. За условную победу над "Гентом" они готовы простить назначение Луческу. За удачные выступления команды – забыть о членстве старшего брата Суркиса в пророссийском ОПЗЖ.

"Шахтер" переехал на НСК – виноваты ультрас. Вот только у нас с памятью все в порядке, наша борьба против Суркисов началась задолго до назначения румына главным тренером. Если кто забыл – фото сделано ровно год назад", – сказано в заявлении ультрас White Boys Club.

Ультрас Динамо: За удачные выступления команды современные болельщики готовы забыть о членстве старшего Суркиса в ОПЗЖ - изображение 1
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В статье: Мирча Луческу Игорь Суркис Григорий Суркис Динамо (Киев)
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Комментарии (6)
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C_Ballack (Днепр)
29.09.2020 в 19:38
Год назад у них началась война против Суркисов... А Суркис уже сколько лет в опзж? Что эти наркоманы курят? Лучше бы в школе хорошо учились...
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0
0
khatskevich_bog (Киев)
29.09.2020 в 19:37
Пускай сидят дома, обычные болельщики будут ходить на стадион, а не стадо школьников и наркоманов
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0
0
khatskevich_bog (Киев)
29.09.2020 в 19:34
Ультрасы - ублюдки, да за штрафы которые ИМС заплатил за последние 5 лет за ваше свинское поведение - можно купить 1 нормального игрока
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+1
0
paramon7 (Запорожье)
29.09.2020 в 19:34
Честно говоря надоели эти "болельщики и фанаты". На первом месте ВСЕГДА должна быть спортивная составляющая,а не политическая. Настоящий болельщик должен поддерживать команду и футболистов, а не учить морали владельцев и тренеров. Никто и никого не заставляет болеть за Динамо Киев. Преданные болельщики останутся.
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+2
0
football_soccer (Украина)
29.09.2020 в 19:29
а причем тут команда состоящая из футболистов, которая выходит на поле добывать РЕЗУЛЬТАТ, о котором говорят эти ультрас , к тому, что у этого стада личная неприязнь к Суркису и Луческу?
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+1
-1
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Kolibri (Киевоград)
29.09.2020 в 19:18
Согласен, но реально всем........
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0
-2


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