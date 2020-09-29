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Якубу подписал с Ворсклой новый долгосрочный контракт

Премьер-лига
(1 голосов)

Новое соглашение сторон рассчитано на 4 года

Якубу подписал с Ворсклой новый долгосрочный контракт
Новина українською

"Ворскла" продлила контракт с перспективным 20-летним ганским защитником Наджибом Якубу.

Новое соглашение сторон рассчитано на 4 года.

Напомним, что центрбек пришел в "Ворсклу" летом 2019-го года. С того момента парень сыграл за полтавчан 22 матча, в которых забил 2 гола.

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В статье: Ворскла (Полтава) Наджиб Якубу
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Источник:
ФК Ворскла

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