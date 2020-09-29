Якубу подписал с Ворсклой новый долгосрочный контракт

" Ворскла " продлила контракт с перспективным 20-летним ганским защитником Наджибом Якубу.

Новое соглашение сторон рассчитано на 4 года.

Напомним, что центрбек пришел в "Ворсклу" летом 2019-го года. С того момента парень сыграл за полтавчан 22 матча, в которых забил 2 гола.