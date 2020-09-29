Премьер-лига
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Якубу подписал с Ворсклой новый долгосрочный контракт
Новое соглашение сторон рассчитано на 4 года
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Новое соглашение сторон рассчитано на 4 года.
Напомним, что центрбек пришел в "Ворсклу" летом 2019-го года. С того момента парень сыграл за полтавчан 22 матча, в которых забил 2 гола.
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Источник:ФК Ворскла
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