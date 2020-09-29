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Матч Днепр-1 - Ворскла пройдет со зрителями
Со всеми необходимыми предостережениями
Матч 5-го тура
Продажа билетов и работа "Днепр-Арены" будут осуществляться с соблюдением ограничений в соответствии с протоколом проведения матчей.
Продажа билетов - только в режиме online. Приобрести их можно на официальном сайте днепровского клуба. Цены на билеты варьируются в диапазоне от 75 до 500 гривен.
Владельцы абонементов прошлого сезона смогут до конца календарного 2020 года посещать матчи команды бесплатно.
На входе будет осуществлено температурный скрининг. Зрители должны в течение всего пребывания на стадионе придерживаться социальной дистанции и использовать средства индивидуальной защиты.
Напомним, что поединок пройдет в субботу 3 октября и начнется в 14:00.