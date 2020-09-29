Матч Днепр-1 - Ворскла пройдет со зрителями

Матч 5-го тура УПЛ "Днепр-1" - "Ворскла" пройдет со зрителями.

Продажа билетов и работа "Днепр-Арены" будут осуществляться с соблюдением ограничений в соответствии с протоколом проведения матчей.

Продажа билетов - только в режиме online. Приобрести их можно на официальном сайте днепровского клуба. Цены на билеты варьируются в диапазоне от 75 до 500 гривен.

Владельцы абонементов прошлого сезона смогут до конца календарного 2020 года посещать матчи команды бесплатно.

На входе будет осуществлено температурный скрининг. Зрители должны в течение всего пребывания на стадионе придерживаться социальной дистанции и использовать средства индивидуальной защиты.

Напомним, что поединок пройдет в субботу 3 октября и начнется в 14:00.