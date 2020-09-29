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ВАР возвращается. Монзуль рассудит Динамо и Зарю и другие судейские назначения на матчи 5-го тура УПЛ
Тур пройдет с использованием ВАР
Комитет арбитров УАФ назначил судейские бригады на матчи 5-го тура
Главными арбитрами на матчах 5-го тура будут работать:
3 октября, суббота
"Днепр-1" – "Ворскла" – Юрий Иванов (Донецкая область). Арбитр ВАР – Евгений Арановский
"Рух" – "Львов" – Дмитрий Кутаков (Киевская область)
"Ингулец" – "Минай" – Николай Балакин (Киевская область)
4 октября, воскресенье
"Олимпик" – "Александрия" – Максим Козыряцкий (Запорожье)
"Десна" – "Шахтер" – Игорь Пасхал (Херсон)
"Динамо" – "Заря" – Екатерина Монзуль (Харьков). Арбитр ВАР – Виталий Романов
"Колос" – "Мариуполь" – Виктор Копиевский (Кропивницкий)
Напомним, что в первых 4 турах УПЛ ВАР работал в офлайн-режиме и использовался для обучения арбитров работе с системой.
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