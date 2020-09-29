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ВАР возвращается. Монзуль рассудит Динамо и Зарю и другие судейские назначения на матчи 5-го тура УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Тур пройдет с использованием ВАР

ВАР возвращается. Монзуль рассудит Динамо и Зарю и другие судейские назначения на матчи 5-го тура УПЛ
Новина українською

Комитет арбитров УАФ назначил судейские бригады на матчи 5-го тура УПЛ сезона 2020/21.

Главными арбитрами на матчах 5-го тура будут работать:

3 октября, суббота

"Днепр-1" – "Ворскла" – Юрий Иванов (Донецкая область). Арбитр ВАР – Евгений Арановский

"Рух" – "Львов" – Дмитрий Кутаков (Киевская область)

"Ингулец" – "Минай" – Николай Балакин (Киевская область)

4 октября, воскресенье

"Олимпик" – "Александрия" – Максим Козыряцкий (Запорожье)

"Десна" – "Шахтер" – Игорь Пасхал (Херсон)

"Динамо" – "Заря" – Екатерина Монзуль (Харьков). Арбитр ВАР – Виталий Романов

"Колос" – "Мариуполь" – Виктор Копиевский (Кропивницкий)

Напомним, что в первых 4 турах УПЛ ВАР работал в офлайн-режиме и использовался для обучения арбитров работе с системой.

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) ФК Минай СК Днепр-1
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Источник:
УПЛ

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Комментарии (4)
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DynamoKiyv (Київ)
29.09.2020 в 23:01
ВАР + монзуль и снова на ДК
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football_soccer (Украина)
29.09.2020 в 22:50
Монзуль -- Вербичу : "привет, родной, скучал? а я - да" )))) Вербич тікай з села, тобі Монзуль прийшла )))))
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khatskevich_bog (Киев)
29.09.2020 в 22:50
А у меня на Катю встает! Я за ее назначение
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simargl (Чернигов)
29.09.2020 в 22:46
Пасхал опять судит Десну , а Монзуль ДК... персонально закреплены ))?
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