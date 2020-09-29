Днепр-1 может арендовать у Шахтера Игнатенко

Полузащитник "Шахтера Даниил Игнатенко, который сейчас играет в аренде в "Мариуполе", может перейти в " Днепр-1 ".

Судя по всему, речь идет об аренде до конца сезона.

Напомним, что в текущем сезоне 23-летний футболист сыграл за "Мариуполь" 3 матча в УПЛ, результативными действиями не отметился.

Также ранее в его карьере были "Ференцварош" и "Металлург" Запорожье.