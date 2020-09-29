Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Днепр-1 может арендовать у Шахтера Игнатенко
Днепровский клуб переключился на резервистов Шахтера
Полузащитник "Шахтера Даниил Игнатенко, который сейчас играет в аренде в "Мариуполе", может перейти в "
Судя по всему, речь идет об аренде до конца сезона.
Напомним, что в текущем сезоне 23-летний футболист сыграл за "Мариуполь" 3 матча в УПЛ, результативными действиями не отметился.
Также ранее в его карьере были "Ференцварош" и "Металлург" Запорожье.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Фан-сайт ФК Днепр
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Balabas (Киев)
29.09.2020 в 22:30
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...