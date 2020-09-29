  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Днепр-1 может арендовать у Шахтера Игнатенко
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Днепр-1 может арендовать у Шахтера Игнатенко

Премьер-лига
(1 голосов)

Днепровский клуб переключился на резервистов Шахтера

Днепр-1 может арендовать у Шахтера Игнатенко
Новина українською

Полузащитник "Шахтера Даниил Игнатенко, который сейчас играет в аренде в "Мариуполе", может перейти в "Днепр-1".

Судя по всему, речь идет об аренде до конца сезона.

Напомним, что в текущем сезоне 23-летний футболист сыграл за "Мариуполь" 3 матча в УПЛ, результативными действиями не отметился.

Также ранее в его карьере были "Ференцварош" и "Металлург" Запорожье.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк) СК Днепр-1 Даниил Игнатенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Balabas (Киев)
29.09.2020 в 22:30
Это будет совсем палево.. только ушел в аренду в один клуб и сразу перейдет в другой? Я такого ещё не видел
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...