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Павелко анонсировал второй фургон ВАР в ближайшие недели
ВАРа будет больше
Президент УАФ Андрей Павелко анонсировал увеличение матчей УПЛ с использованием ВАР.
По словам президента УАФ, в распоряжении Ассоциации через несколько недель появится второй фургон ВАР.
Поэтому, в ближайшее время систему видеоповторов можно будет использовать уже на 4 матчах одного тура УПЛ.
Напомним, что в первых 4 турах УПЛ ВАР работал в офлайн-режиме и использовался для обучения арбитров работе с системой. В 5-м туре
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Источник:Football Hub
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