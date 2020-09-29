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Павелко анонсировал второй фургон ВАР в ближайшие недели

Премьер-лига
(2 голосов)

ВАРа будет больше

Павелко анонсировал второй фургон ВАР в ближайшие недели
Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко анонсировал увеличение матчей УПЛ с использованием ВАР.

По словам президента УАФ, в распоряжении Ассоциации через несколько недель появится второй фургон ВАР.

Поэтому, в ближайшее время систему видеоповторов можно будет использовать уже на 4 матчах одного тура УПЛ.

Напомним, что в первых 4 турах УПЛ ВАР работал в офлайн-режиме и использовался для обучения арбитров работе с системой. В 5-м туре ВАР будет использоваться в штатном режиме на 2-х матчах.

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В статье: Андрей Павелко УАФ ВАР
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарница)
29.09.2020 в 23:01
А 50 фургонов он анонсировать не хочет?
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