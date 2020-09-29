Павелко анонсировал второй фургон ВАР в ближайшие недели

Президент УАФ Андрей Павелко анонсировал увеличение матчей УПЛ с использованием ВАР.

По словам президента УАФ, в распоряжении Ассоциации через несколько недель появится второй фургон ВАР.

Поэтому, в ближайшее время систему видеоповторов можно будет использовать уже на 4 матчах одного тура УПЛ.