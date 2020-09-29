Шахтер начал подготовку к Десне. Восемь игроков тренируются индивидуально

Донецкий " Шахтер " начал подготовку к игре 5-го тура УПЛ с черниговской "Десной".

Перед тренировкой футболисты, тренеры и персонал, задействованные в подготовке к матчам, сдали ПЦР-тесты на COVID-19.

В занятии с первой командой тренировался капитан молодежного состава "Шахтера" Георгий Судаков. Индивидуально, кроме Исмаили, Малышева, Вакулы и Коноплянки, занимались Степаненко, Кривцов, Фернандо и Маркос Антонио.

Напомним, что матч "Десна" – "Шахтер" пройдет 4 октября. Начало в 17:00.