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Шахтер начал подготовку к Десне. Восемь игроков тренируются индивидуально
Луиш Каштру подтянул к тренировкам с основой капитана молодежного состава Судакова
Донецкий "
Перед тренировкой футболисты, тренеры и персонал, задействованные в подготовке к матчам, сдали ПЦР-тесты на COVID-19.
В занятии с первой командой тренировался капитан молодежного состава "Шахтера" Георгий Судаков. Индивидуально, кроме Исмаили, Малышева, Вакулы и Коноплянки, занимались Степаненко, Кривцов, Фернандо и Маркос Антонио.
Напомним, что матч "Десна" – "Шахтер" пройдет 4 октября. Начало в 17:00.
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Источник:ФК Шахтер
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