Капитан Львова: Полностью провалили игру с Зарей. Все закономерно

Капитан "Львова" Сергей Борзенко прокомментировал поражение своей команды от "Зари" (0:5) в 4-м туре УПЛ .

"Какие могут быть эмоции после такой игры? Чувствуем опустошенность. Провели очень плохой матч. Полностью провалили игру. Пожалуй, все закономерно завершилось. Счет – на табло. Нельзя искать причины такого поражения в ком-то одном. Футбол – командная игра. Если уступаем, то делаем это всей командой.

Наши последние результаты показывают, что работы – непочатый край. Следует более настойчиво подходить как к тренировочному процессу, так и к официальным встречам. Падение – это всегда тяжело, но надо постепенно подниматься. По крайней мере приложить для этого максимум усилий, чтобы впоследствии себя не обвинять в нежелании. Другого варианта не существует. Хочу, чтобы болельщики поддержали нас в трудную минуту, а мы постараемся их отблагодарить своей игрой. Постараемся реабилитироваться уже в Кубке", – сказал Борзенко.