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Капитан Львова: Полностью провалили игру с Зарей. Все закономерно
Сергей Борзенко разочарован игрой своей команды
Капитан "Львова" Сергей Борзенко прокомментировал
"Какие могут быть эмоции после такой игры? Чувствуем опустошенность. Провели очень плохой матч. Полностью провалили игру. Пожалуй, все закономерно завершилось. Счет – на табло. Нельзя искать причины такого поражения в ком-то одном. Футбол – командная игра. Если уступаем, то делаем это всей командой.
Наши последние результаты показывают, что работы – непочатый край. Следует более настойчиво подходить как к тренировочному процессу, так и к официальным встречам. Падение – это всегда тяжело, но надо постепенно подниматься. По крайней мере приложить для этого максимум усилий, чтобы впоследствии себя не обвинять в нежелании. Другого варианта не существует. Хочу, чтобы болельщики поддержали нас в трудную минуту, а мы постараемся их отблагодарить своей игрой. Постараемся реабилитироваться уже в Кубке", – сказал Борзенко.