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Капитан Львова: Полностью провалили игру с Зарей. Все закономерно

Премьер-лига
(2 голосов)

Сергей Борзенко разочарован игрой своей команды

Капитан Львова: Полностью провалили игру с Зарей. Все закономерно
Новина українською

Капитан "Львова" Сергей Борзенко прокомментировал поражение своей команды от "Зари" (0:5) в 4-м туре УПЛ.

"Какие могут быть эмоции после такой игры? Чувствуем опустошенность. Провели очень плохой матч. Полностью провалили игру. Пожалуй, все закономерно завершилось. Счет – на табло. Нельзя искать причины такого поражения в ком-то одном. Футбол – командная игра. Если уступаем, то делаем это всей командой.

Наши последние результаты показывают, что работы – непочатый край. Следует более настойчиво подходить как к тренировочному процессу, так и к официальным встречам. Падение – это всегда тяжело, но надо постепенно подниматься. По крайней мере приложить для этого максимум усилий, чтобы впоследствии себя не обвинять в нежелании. Другого варианта не существует. Хочу, чтобы болельщики поддержали нас в трудную минуту, а мы постараемся их отблагодарить своей игрой. Постараемся реабилитироваться уже в Кубке", – сказал Борзенко.

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В статье: Заря (Луганск) ФК Львов Сергей Борзенко
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Источник:
ФК Львов

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