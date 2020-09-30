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Коваленко выделил особенность матчей с черниговской Десной
Всегда тяжелые
Полузащитник "
- Что для тебя значит забитый мяч в победном матче с «Олимпиком»? Добавит он уверенности?
- Не знаю, посмотрим. Я счастлив помочь команде, счастлив, что мы получили три очка. Два тура не выигрывали, а сейчас наконец победили. Думаю, будет легче.
- Вернулся боевой дух?
- Он был, просто не могли выиграть. Сейчас победили - должен уйти.
- Из чего состоит подготовка к "Десны"?
- По сравнению с предыдущим матчем, у нас немного больше времени. Готовимся, в принципе, как всегда, в недельном режиме.
- У "Шахтера" и "Десны" равное количество очков. Какого поединка следует ожидать в воскресенье?
- Если вспомнить, в Чернигове матчи всегда тяжелые. Думаю, игра будет интересной для болельщиков и сложной для нас.