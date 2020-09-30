Коваленко выделил особенность матчей с черниговской Десной

Полузащитник " Шахтера " Виктор Коваленко - о долгожданную победу команды, боевой дух и подготовку к "Десне".

- Что для тебя значит забитый мяч в победном матче с «Олимпиком»? Добавит он уверенности?

- Не знаю, посмотрим. Я счастлив помочь команде, счастлив, что мы получили три очка. Два тура не выигрывали, а сейчас наконец победили. Думаю, будет легче.

- Вернулся боевой дух?

- Он был, просто не могли выиграть. Сейчас победили - должен уйти.

- Из чего состоит подготовка к "Десны"?

- По сравнению с предыдущим матчем, у нас немного больше времени. Готовимся, в принципе, как всегда, в недельном режиме.

- У "Шахтера" и "Десны" равное количество очков. Какого поединка следует ожидать в воскресенье?

- Если вспомнить, в Чернигове матчи всегда тяжелые. Думаю, игра будет интересной для болельщиков и сложной для нас.