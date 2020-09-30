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Коваленко: Каштру не знает, что футболисты играют в киберигры
Коваленко рассказал, в какие игры играет сам
Полузащитник донецкого "Шахтера" Виктор Коваленко ответил на вопрос, с кем он хотел бы сыграть в киберфутбол. Слова Коваленко передает корреспондент Sport.ua Сергей Цыба:
"Раньше в ФИФА я играл достаточно часто. Последнее время больше играю в Counter Strike. У меня много знакомых футболистов играют в эту игру.
Против кого бы хотел сыграть? Лично мне было бы интересно сыграть в киберфутбол с Андреем Пятовым. Почему? Потому что я никогда не видел, как он играет.
Как Луиш Каштру относится к тому, что футболисты играют в киберигры? Нормально. Он не знает об этом (смеется).
Кто лучше всего играет в ФИФА? В "Шахтере" - Хочолава, Майкон и Тайсон", - сказал Коваленко.