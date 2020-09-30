Коваленко: Каштру не знает, что футболисты играют в киберигры

Полузащитник донецкого "Шахтера" Виктор Коваленко ответил на вопрос, с кем он хотел бы сыграть в киберфутбол. Слова Коваленко передает корреспондент Sport.ua Сергей Цыба:

"Раньше в ФИФА я играл достаточно часто. Последнее время больше играю в Counter Strike. У меня много знакомых футболистов играют в эту игру.

Против кого бы хотел сыграть? Лично мне было бы интересно сыграть в киберфутбол с Андреем Пятовым. Почему? Потому что я никогда не видел, как он играет.

Как Луиш Каштру относится к тому, что футболисты играют в киберигры? Нормально. Он не знает об этом (смеется).

Кто лучше всего играет в ФИФА? В "Шахтере" - Хочолава, Майкон и Тайсон", - сказал Коваленко.