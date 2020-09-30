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Динамо продолжит проводить домашние матчи без зрителей - заявление клуба
Несмотря на разрешение УПЛ, киевский клуб продолжит играть без зрителей
Киевское "
"Динамо"глубоко уважает своих болельщиков, считая их неотъемлемой частью успехов команды. Именно благодаря невероятной поддержке трибун и бешеным эмоциям мы вместе с вами достигали высочайших вершин.
Однако реалии жизни заставляют нас адекватно реагировать на новые неожиданные вызовы. В том числе и на такие, как пандемия коронавируса. Ведь именно COVID-19 привел к тому, что футбольные матчи в целом и, в частности, в Киеве проходят без зрителей.
Такое решение, учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, было принято техногенной комиссией КГГА. Согласно этому документу, проведение футбольных матчей в Киеве в присутствии зрителей запрещается до наступления стабилизации по эпидемситуации.
Именно поэтому, несмотря на острую потребность команды - получить наконец заряд положительной синергии своего 12-го игрока, клуб, тем не менее, не может нарушить букву Закона. Поэтому мы вместе с вами вынуждены ждать улучшения обстановки в городе и получения официального разрешения от столичных властей на возвращение болельщиков на стадион.
Поэтому ближайшие наши домашние матчи, к сожалению, пока будут проходить без участия зрителей. Запасемся терпением и надеждой на долгожданную встречу", - говорится в заявлении клуба.
Отметим, что на днях исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о том, что клубы, которые играют домашние матчи в Киеве,