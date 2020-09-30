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Динамо продолжит проводить домашние матчи без зрителей - заявление клуба

Премьер-лига
(2 голосов)

Несмотря на разрешение УПЛ, киевский клуб продолжит играть без зрителей

Динамо продолжит проводить домашние матчи без зрителей - заявление клуба
Новина українською

Киевское "Динамо" сделало официальное заявление относительно присутствия болельщиков на домашних матчах команды. Клуб сообщил, что несмотря на заявления руководства УПЛ, домашние матчи киевляне продолжат проводить без зрителей.

"Динамо"глубоко уважает своих болельщиков, считая их неотъемлемой частью успехов команды. Именно благодаря невероятной поддержке трибун и бешеным эмоциям мы вместе с вами достигали высочайших вершин.

Однако реалии жизни заставляют нас адекватно реагировать на новые неожиданные вызовы. В том числе и на такие, как пандемия коронавируса. Ведь именно COVID-19 привел к тому, что футбольные матчи в целом и, в частности, в Киеве проходят без зрителей.

Такое решение, учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, было принято техногенной комиссией КГГА. Согласно этому документу, проведение футбольных матчей в Киеве в присутствии зрителей запрещается до наступления стабилизации по эпидемситуации.

Именно поэтому, несмотря на острую потребность команды - получить наконец заряд положительной синергии своего 12-го игрока, клуб, тем не менее, не может нарушить букву Закона. Поэтому мы вместе с вами вынуждены ждать улучшения обстановки в городе и получения официального разрешения от столичных властей на возвращение болельщиков на стадион.

Поэтому ближайшие наши домашние матчи, к сожалению, пока будут проходить без участия зрителей. Запасемся терпением и надеждой на долгожданную встречу", - говорится в заявлении клуба.

Отметим, что на днях исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о том, что клубы, которые играют домашние матчи в Киеве, теперь могут запрашивать проведение поединков со зрителями, так как Киев перешел в желтую карантинную зону.

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В статье: Динамо (Киев) коронавирус
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (20)
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ascent (Луксор)
30.09.2020 в 17:29
Шахтеру срочно нужно сделать заявление, что его матчи будут на олимпийском со зрителями.
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+1
-1
ShtanGa (Славське)
30.09.2020 в 17:28
Териконом пахне аж смердить
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+1
0
Запорізьке Торпедо (zp)
30.09.2020 в 17:25
так они бы и так проходили без зрителей. Ультрас в отказе, а уа-футболовских комментаторов, боящихся ходить на стадион с детьми, в реале даже без детей на футбол не заманишь)
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+2
-1
avatar
ПетроФ (Луцьк)
30.09.2020 в 17:24
всіх хто мав приписку лугандонії до 2014 р виселити за 100 км. від Києва і буде їи счастя.
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0
-1
mizu (Южноукраїнськ)
30.09.2020 в 17:14
Пропоную ультрас забанити до кінця сезону.
Ответить
+1
-1
Footballhead (м. Чернігів)
30.09.2020 в 17:14
Пропонуй далі, хто тобі в цьому мішає?)
Ответить
+2
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
30.09.2020 в 17:12
Ясно що ковід не має до цього ніякого стосунку. А кроти теж будуть грати без глядачів?
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+3
-1
Technical
30.09.2020 в 17:00
На Нск можна було би тисяч 5 пускати... площа стадіону сприяє соціальній дистанції
Ответить
+2
-2
avatar
ascent (Луксор)
30.09.2020 в 17:30
Можно, но откуда столько взять?
Ответить
0
0
Footballhead (м. Чернігів)
30.09.2020 в 17:00
Лол, Суркіси зассали)) а ще говорять, що протест нічого не рішає. Рішає, ще і як рішає.
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+3
-2
avatar
vasa pupkis (Киев)
30.09.2020 в 17:12
правильное решение. расистам и провокаторам нет места на трибунах.
Ответить
+3
-3
Footballhead (м. Чернігів)
30.09.2020 в 17:15
В перекладі на людську мову це означає "ми зассали, але нікому не скажемо, аби не виглядати фуфларями серед пацанів".
+1
0
bender_sun (Белая Церковь)
30.09.2020 в 16:45
Ссыкуны
Ответить
+2
-2
ещё не специалист (Кривой Рог)
30.09.2020 в 16:43
более 3 тысяч заболевших! Есть риск...
Ответить
0
-1
Maradona_86
30.09.2020 в 16:42
делают вид, что заботятся о здоровье, а сами боятся ультрас
Ответить
+6
-4
ещё не специалист (Кривой Рог)
30.09.2020 в 16:51
ультрас бояться - нех..р им там делать. с детьми страшно на футбол идти: файеры, маты, кресла летят и др. уйня. Смотрел матч в Александрии, люди семьями приходят!!!
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+2
-6
Footballhead (м. Чернігів)
30.09.2020 в 16:55
З яких це пір пиво і сємки стали членами родини?)
+4
-2
Казантюк (Александрия)
30.09.2020 в 17:09
Так зачем же ты с детьми и женой лезишь на ультрас сектор если так, иди на другой сектор там места на Олимпийском достаточно
+2
-2
ещё не специалист (Кривой Рог)
30.09.2020 в 17:18
для Казантюк (Александрия) Ах да... там где ультраусы - это бандитская "зона", но без ментов... туда только быдлам и нарикам
+1
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
30.09.2020 в 17:26
девочка, не бойся, ультрас на стадионе тебя не тронут)
+1
-1


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