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Десна отказалась продавать Тотовицкого Днепру-1 за 500 тысяч евро

Премьер-лига
(1 голосов)

Черниговский клуб хочет сохранить одного из лидеров своей команды

Десна отказалась продавать Тотовицкого Днепру-1 за 500 тысяч евро
Новина українською

На днях стало известно о том, что "Днепр-1" проявляет интерес к атакующему хавбеку "Десны" Андрею Тотовицкому.

Данную информацию подтвердили и ведущие "ТаТоТаке", однако при этом источник сообщает, что в ближайшее время данный трансфер не состоится.

Все дело в том, что "Десну" не устроила сумма, которую предлагали днепряне, а это около 500 тысяч евро

Также черниговский клуб рассчитывает на 27-летнего футболиста, поскольку ранее отпустил в "Сент-Трюйден" Александра Филиппова, а Тотовицкий остался одним из ключевых игроков атаки.

Напомним, что в нынешнем сезоне Тотовицкий сыграл за "Десну" 5 матчей, а в недавнем поединке с "Рухом" (3:1) оформил гол+пас.

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В статье: Андрей Тотовицкий Десна (Чернигов) СК Днепр-1
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (3)
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Адмирал Ельсон жив. (Арулько)
30.09.2020 в 19:10
Жаль парня, так и доигркает в лесу..
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0
-2
Адмирал Ельсон жив. (Арулько)
30.09.2020 в 19:10
Жаль парня.. Потеряет свой шанс.. 27:(
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0
-1
Dimka26 (Чернигов)
30.09.2020 в 18:59
Ну да. Минимум за миллион продавать надо.
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+1
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