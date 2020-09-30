Десна отказалась продавать Тотовицкого Днепру-1 за 500 тысяч евро

На днях стало известно о том, что " Днепр-1 " проявляет интерес к атакующему хавбеку "Десны" Андрею Тотовицкому.

Данную информацию подтвердили и ведущие "ТаТоТаке", однако при этом источник сообщает, что в ближайшее время данный трансфер не состоится.

Все дело в том, что "Десну" не устроила сумма, которую предлагали днепряне, а это около 500 тысяч евро

Также черниговский клуб рассчитывает на 27-летнего футболиста, поскольку ранее отпустил в "Сент-Трюйден" Александра Филиппова, а Тотовицкий остался одним из ключевых игроков атаки.

Напомним, что в нынешнем сезоне Тотовицкий сыграл за "Десну" 5 матчей, а в недавнем поединке с "Рухом" (3:1) оформил гол+пас.