TMW: Динамо и Болонья не смогли договориться по трансферу Супряги

" Динамо " и "Болонья" не смогли прийти к соглашению по трансферу нападающего киевлян Владислава Супряги, сообщает TMW.

По данным источника, киевский клуб отклонил последнее предложение итальянского клуба в размере 10 млн евро плюс бонусы и не намерен отпускать игрока дешевле чем за 15 млн евро.

Также киевляне надеются, что форвард сможет помочь команде в Лиге чемпионов, после чего на него найдутся более платежеспособные покупатели.

Ну а "Болонья", судя по всему, выходит из переговоров и будет подыскивать себе другие варианты для усиления.