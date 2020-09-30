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TMW: Динамо и Болонья не смогли договориться по трансферу Супряги

Премьер-лига
(3 голосов)

Итальянский клуб выходит из переговоров

TMW: Динамо и Болонья не смогли договориться по трансферу Супряги
Новина українською

"Динамо" и "Болонья" не смогли прийти к соглашению по трансферу нападающего киевлян Владислава Супряги, сообщает TMW.

По данным источника, киевский клуб отклонил последнее предложение итальянского клуба в размере 10 млн евро плюс бонусы и не намерен отпускать игрока дешевле чем за 15 млн евро.

Также киевляне надеются, что форвард сможет помочь команде в Лиге чемпионов, после чего на него найдутся более платежеспособные покупатели.

Ну а "Болонья", судя по всему, выходит из переговоров и будет подыскивать себе другие варианты для усиления.

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В статье: Болонья (Болонья) Динамо (Киев) Владислав Супряга
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Источник:
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Комментарии (23)
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belarus_1978 (Харьков)
30.09.2020 в 19:21
Супряга если звездочку не всхватит,то будет супер форвардом таранного типа.Давно у нас таких игроков и такого уровня не было.Я даже не могу вспомнить хоть одного украинца такого плана.
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0
0
Адмирал Ельсон жив. (Арулько)
30.09.2020 в 19:07
Суркисы не геи, они.- ......Ы... Угробят ещё одного. в угоду своей жадности.
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+1
-1
belarus_1978 (Харьков)
30.09.2020 в 19:13
Да,если бы у руля были бы физкультурники с динамо сердцем,а Мирча не идиот,он видит перспективного игрока.
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+1
0
Dardolis (Первомайск)
30.09.2020 в 19:03
С тем размахом как наши заигрывают в топ чемпионатах .... бонусы будет тяжко получить...Суркис это понимает, поэтому хочет 15 лямов чистыми ...
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0
-1
krakow (Херсон)
30.09.2020 в 18:56
А,были ли переговоры...
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+1
0
yurkesh (Київ)
30.09.2020 в 18:53
От, хитруни італійці, ось коли під крівництвом Луческу, Супряга забиватиме половину своїх моментів, тоді Суркіс поговорить з клубами вище Болоньї
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+1
-1
avatar
simargl (Чернигов)
30.09.2020 в 18:49
Не удивлен. ЛЧ впереди.
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+1
-1
avatar
ПетроФ (Луцьк)
30.09.2020 в 18:45
соля сватають в іспанію. супрягу в італію. продадуть . а що залишиться на виході? бєсєдін в лютому.
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+1
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
30.09.2020 в 18:50
Это все фейк, кому они нужны?! Это пиар))
Ответить
+1
0
avatar
Микко82 (Херсон)
30.09.2020 в 18:16
Нічого дивного. Я й не сумнівався. З іншої сторони Супряга суттєво допоможе Динамо в ЛЧ
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+4
-2
Balabas (Киев)
30.09.2020 в 18:25
чем дольше его будут мариновать в Украине тем меньше у него шансов стать топ игроком.. мне жать наших талантливых игроков, которых передерживают у нас.. Супряга, тот же Сикан, до этого Борячук и Русин могли б расти в Европе в более сильной компании при хорошей конкуренции и быть топ нападающими.
Ответить
+2
-3
команид (Киев)
30.09.2020 в 18:29
То что он талантливый, как раз есть возможность доказать в группе ЛЧ, а пока только перспективный
+2
-1
Unselfish (Белая Церковь )
30.09.2020 в 18:42
Мне жалко, что определенные люди нихера не понимают в футболе. Супряга ещё ничего не сделал для Динамо, что бы его куда-то продавать. Русин, Сикан, тоже. Борячук уже не в шахте, по-моему. Вот проведет сильный сезон в Динамо, тогда можно говорить о продаже...
+1
-2
Vlad21
30.09.2020 в 18:49
Жалко пацана, - его, да и не только его, а Миколенко, их ждет участь Ермолы в лучшем случае, а если накупят Бразильцев, будут сидеть в запасе. Цыган не любит наших Украинских хороших игроков, постоянно будет ставить Бразильцев, об этом и не раз говорили игравшие за Шахтер пацаны. И это факт. Супряге нужно досидеть до первой же возможности и быстро уходить в Европу. Там будущее и личное и будущее для нашей сборной. Но нужно устоять перед супер обещаниями Суркиса и перед большими "мешками" баксов. Вот тогда и возможно получится заиграть в топ командах Европы. Но ... нужно работать-работать и еще раз над собой, своей физикой и техникой.
0
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
30.09.2020 в 18:12
Ой дурак Суркис
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+3
-10
Леонід Скачков (Рівне)
30.09.2020 в 18:22
Дурні в Криму колодязі націоналізовують,а він правильно зробив.Через рік продасть за 30-35 млн.
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+8
-2
FC Energy (Новая Каховка)
30.09.2020 в 18:25
Очень сомневаюсь. Про Ярмоленко уже так говорили, потом,потом.. ушел, но поздно.
+4
-4
avatar
Kolibri (Киевоград)
30.09.2020 в 18:51
)))))))))))))))) во дает))))))))))
0
-1
Unselfish (Белая Церковь )
30.09.2020 в 18:44
Я думаю, не тебе говорить о стратегии и развитии клуба, так как ты для него ничего не сделал. Комментируя свою Таврию.
Ответить
0
-3
Balabas (Киев)
30.09.2020 в 18:09
Не отпустит Суркис его.. и так в нападении конкуренции нет
Ответить
+4
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
30.09.2020 в 18:06
)))))))))))))))))) та и так понятно, можно было и не писать))))))
Ответить
+2
0
жека-киев (биг виладж)
30.09.2020 в 18:03
Я думаю, що це причудово)))
Ответить
+4
-2
Kristo (Львов)
30.09.2020 в 18:02
Супряга и Динамо пригодится. Вчера отыграл очень даже неплохо.
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+8
-2


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