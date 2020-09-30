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TMW: Динамо и Болонья не смогли договориться по трансферу Супряги
Итальянский клуб выходит из переговоров
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По данным источника, киевский клуб отклонил последнее предложение итальянского клуба в размере 10 млн евро плюс бонусы и не намерен отпускать игрока дешевле чем за 15 млн евро.
Также киевляне надеются, что форвард сможет помочь команде в Лиге чемпионов, после чего на него найдутся более платежеспособные покупатели.
Ну а "Болонья", судя по всему, выходит из переговоров и будет подыскивать себе другие варианты для усиления.