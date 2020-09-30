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У Динамо есть приоритет перед Шахтером по матчам на Олимпийском
Офиса горняков на арене пока что тоже не будет
Киевское "Динамо" имеет первоочередное право на проведение домашних матчей на НСК "Олимпийский". Об этом сообщил генеральный директор арены Валентин Груздев,
Киевский клуб сохраняет приоритет в выборе даты и времени домашних встреч на "Олимпийском".
"Динамо" будет проводить матчи УПЛ, Кубка Украины и еврокубков на территории НСК. "Горняки", в свою очередь, смогут проводить здесь матчи только в том случае, если они не будут совпадать по времени с играми киевлян.
Также Груздев, сообщил, что сейчас на арене не обустраивают офис "Шахтера", о чем ранее писали СМИ.
Напомним, что ранее "Шахтер" объявил