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У Динамо есть приоритет перед Шахтером по матчам на Олимпийском

Премьер-лига
(2 голосов)

Офиса горняков на арене пока что тоже не будет

У Динамо есть приоритет перед Шахтером по матчам на Олимпийском
Новина українською

Киевское "Динамо" имеет первоочередное право на проведение домашних матчей на НСК "Олимпийский". Об этом сообщил генеральный директор арены Валентин Груздев,

Киевский клуб сохраняет приоритет в выборе даты и времени домашних встреч на "Олимпийском".

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"Динамо" будет проводить матчи УПЛ, Кубка Украины и еврокубков на территории НСК. "Горняки", в свою очередь, смогут проводить здесь матчи только в том случае, если они не будут совпадать по времени с играми киевлян.

Также Груздев, сообщил, что сейчас на арене не обустраивают офис "Шахтера", о чем ранее писали СМИ.

Напомним, что ранее "Шахтер" объявил о подписании контракта с "Олимпийским" на 3 года.

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В статье: НСК Олимпийский Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Трибуна

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