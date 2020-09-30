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ТаТоТаке: Динамо подпишет опорника для ротации и конкуренции Сидорчуку
Говорят, что это приоритетная задача киевлян на это трансферное окно
Киевское "
Тренерский штаб ищет игрока такого плана для ротации и конкуренции Сергею Сидорчуку.
По информации инсайдера, это приоритетная цель киевского клуба и траснфер может быть оформлен уже в ближайшее время.
Отметим, что Сидорчук в нынешнем сезоне сыграл во всех восьми матча сезона, при этом выходил в основе в шести поединках.
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Источник:ТаТоТаке
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