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ТаТоТаке: Динамо подпишет опорника для ротации и конкуренции Сидорчуку

Премьер-лига
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Говорят, что это приоритетная задача киевлян на это трансферное окно

ТаТоТаке: Динамо подпишет опорника для ротации и конкуренции Сидорчуку
Новина українською

Киевское "Динамо" до закрытия трансферного окна намерено подписать опорного полузащитника, сообщил ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

Тренерский штаб ищет игрока такого плана для ротации и конкуренции Сергею Сидорчуку.

По информации инсайдера, это приоритетная цель киевского клуба и траснфер может быть оформлен уже в ближайшее время.

Отметим, что Сидорчук в нынешнем сезоне сыграл во всех восьми матча сезона, при этом выходил в основе в шести поединках.

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В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев) ТаТоТаке
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Источник:
ТаТоТаке

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