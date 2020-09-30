ТаТоТаке: Динамо подпишет опорника для ротации и конкуренции Сидорчуку

Киевское " Динамо " до закрытия трансферного окна намерено подписать опорного полузащитника, сообщил ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

Тренерский штаб ищет игрока такого плана для ротации и конкуренции Сергею Сидорчуку.

По информации инсайдера, это приоритетная цель киевского клуба и траснфер может быть оформлен уже в ближайшее время.

Отметим, что Сидорчук в нынешнем сезоне сыграл во всех восьми матча сезона, при этом выходил в основе в шести поединках.