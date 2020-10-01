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Матч УПЛ станет первым в Европе, где ассистентом ВАР-арбитра будет женщина
Значит еще можно бить рекорд по главным ВАР-арбитром
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, что Александра Ардашева, арбитр-ассистент FIFA, которая в июле была в первой женской бригаде рефери (во главе с Екатериной Монзуль) и работала в финале Кубка Украины, назначена ассистентом ВАР-арбитра на матч УПЛ "Днепр-1" - "Ворскла".
По словам Павелко, впервые в истории европейского футбола женщина-арбитр получает такое назначение на поединок мужских соревнований.
Поздравляю Александру и желаю новых достижений в Украине и на международной футбольной арене!
Также поздравляю Комитет арбитров УАФ во главе с Лучано Лучи с завершением курса обучения новой группы арбитров, которые смогут работать с ВАР, а также арбитров-инструкторов ВАР, которые уже получили сертификаты и теперь сами смогут обучать коллег-рефери использовать технологию видеоповторов на матчах.
Это означает, что вскоре, с появлением еще одной системы ВАР в нашей стране, технологией будет охвачено больше матчей чемпионата и Кубка Украины.