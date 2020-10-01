Матч УПЛ станет первым в Европе, где ассистентом ВАР-арбитра будет женщина

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, что Александра Ардашева, арбитр-ассистент FIFA, которая в июле была в первой женской бригаде рефери (во главе с Екатериной Монзуль) и работала в финале Кубка Украины, назначена ассистентом ВАР-арбитра на матч УПЛ "Днепр-1" - "Ворскла".

По словам Павелко, впервые в истории европейского футбола женщина-арбитр получает такое назначение на поединок мужских соревнований.

Поздравляю Александру и желаю новых достижений в Украине и на международной футбольной арене!