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Матч УПЛ станет первым в Европе, где ассистентом ВАР-арбитра будет женщина

Премьер-лига
(2 голосов)

Значит еще можно бить рекорд по главным ВАР-арбитром

Матч УПЛ станет первым в Европе, где ассистентом ВАР-арбитра будет женщина
Новина українською

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, что Александра Ардашева, арбитр-ассистент FIFA, которая в июле была в первой женской бригаде рефери (во главе с Екатериной Монзуль) и работала в финале Кубка Украины, назначена ассистентом ВАР-арбитра на матч УПЛ "Днепр-1" - "Ворскла".

По словам Павелко, впервые в истории европейского футбола женщина-арбитр получает такое назначение на поединок мужских соревнований.

Поздравляю Александру и желаю новых достижений в Украине и на международной футбольной арене!

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Также поздравляю Комитет арбитров УАФ во главе с Лучано Лучи с завершением курса обучения новой группы арбитров, которые смогут работать с ВАР, а также арбитров-инструкторов ВАР, которые уже получили сертификаты и теперь сами смогут обучать коллег-рефери использовать технологию видеоповторов на матчах.

Это означает, что вскоре, с появлением еще одной системы ВАР в нашей стране, технологией будет охвачено больше матчей чемпионата и Кубка Украины.

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В статье: арбитры Андрей Павелко Екатерина Монзуль VAR Александра Ардашева ВАР Комитет арбитров УАФ
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Источник:
Фейсбук Павелка

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