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Маркевич о выходе Динамо в групповой этап ЛЧ: АЗ и Гент ничем особо не выделяются
Прокомментировал и свой предыдущий скепсис относительно способности киевлян
Известный украинский тренер, председатель Комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич поделился мнением о выходе "
- Динамо с легкостью прошло "Гент". Опытный тренер расставил всех по местам и заставил бегать - что еще нужно? Луческу навел порядок в команде. Ранее, кто что хотел, то и делал. Он опытный тренер, не боится доверять молодым. Дай Бог, чтобы и дальше так было.
- Перед стартом квалификационных раундов у многих были сомнения, что «Динамо» пробьется в Лигу чемпионов ...
- Будем откровенны, АЗ и «Гент» ничем особо не выделяются. Не думаю, что «Заря», «Колос» или «Десна» за них слабее. Это команды среднего уровня.
Тем не менее, "Динамо" раньше и такие команды не могло проходить, поэтому этот результат - заслуга тренера. Желаю, чтобы так и в дальнейшем все шло.
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