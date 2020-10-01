  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Маркевич о выходе Динамо в групповой этап ЛЧ: АЗ и Гент ничем особо не выделяются
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Маркевич о выходе Динамо в групповой этап ЛЧ: АЗ и Гент ничем особо не выделяются

Премьер-лига
(3 голосов)

Прокомментировал и свой предыдущий скепсис относительно способности киевлян

Маркевич о выходе Динамо в групповой этап ЛЧ: АЗ и Гент ничем особо не выделяются
Новина українською

Известный украинский тренер, председатель Комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич поделился мнением о выходе "Динамо" в групповой этап Лиги чемпионов.

- Динамо с легкостью прошло "Гент". Опытный тренер расставил всех по местам и заставил бегать - что еще нужно? Луческу навел порядок в команде. Ранее, кто что хотел, то и делал. Он опытный тренер, не боится доверять молодым. Дай Бог, чтобы и дальше так было.

- Перед стартом квалификационных раундов у многих были сомнения, что «Динамо» пробьется в Лигу чемпионов ...

- Будем откровенны, АЗ и «Гент» ничем особо не выделяются. Не думаю, что «Заря», «Колос» или «Десна» за них слабее. Это команды среднего уровня.

Тем не менее, "Динамо" раньше и такие команды не могло проходить, поэтому этот результат - заслуга тренера. Желаю, чтобы так и в дальнейшем все шло.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига чемпионов Динамо (Киев) Гент (Бельгия) АЗ (Алкмаар)
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
1927.kiev.ua

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...