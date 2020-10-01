  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Тенерифе договорился с Динамо об аренде нападающего - СМИ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тенерифе договорился с Динамо об аренде нападающего - СМИ

Премьер-лига
(1 голосов)

С УПЛ - в Сегунду?

Тенерифе договорился с Динамо об аренде нападающего - СМИ
Новина українською

Испанский "Тенерифе" с Сегунды достиг соглашения с "Динамо" об аренде нападающего Франа Соля.

Интерес в услугах Соля приписывают "Эспаньолу" и "Жироне".

Читайте такжеТенерифе хочет арендовать Соля. Динамо настаивает на аренде с обязательным выкупом

По договоренности с киевским клубом в случае выхода в Примеру "Тенерифе" должен выкупить контракт форварда, сообщает Depor Press.

После 3 стартовых туров "Тенерифе" с 3 очками занимает 13 место в турнирной таблице испанской Сегунды.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Сегунда Тенерифе (Испания)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Dardolis (Первомайск)
01.10.2020 в 11:52
Русин после свадьбы играть будет?) На замену некого будет выпустить...
Ответить
0
-1
can (Торонто, Львов)
01.10.2020 в 12:15
Наверняка кого-то собираются прикупить
Ответить
+1
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
01.10.2020 в 12:29
Окно трансферное закрывается
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...