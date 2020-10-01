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Тенерифе договорился с Динамо об аренде нападающего - СМИ
С УПЛ - в Сегунду?
Испанский "Тенерифе" с Сегунды достиг соглашения с "
Интерес в услугах Соля приписывают "Эспаньолу" и "Жироне".
По договоренности с киевским клубом в случае выхода в Примеру "Тенерифе" должен выкупить контракт форварда, сообщает Depor Press.
После 3 стартовых туров "Тенерифе" с 3 очками занимает 13 место в турнирной таблице испанской Сегунды.
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Комментарии (3)
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Dardolis (Первомайск)
01.10.2020 в 11:52
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can (Торонто, Львов)
01.10.2020 в 12:15
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
01.10.2020 в 12:29
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