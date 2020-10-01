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Маркевич дал совет Динамо по поводу Супряги и усиления
4 игрока
Украинский тренер Мирон Маркевич, который в свое время возглавлял "Металлист", "Днепр", "Карпаты", а теперь - комитет сборных в УАФ, прокомментировал кадровые вопросы в киевском
- Стоит ли "Динамо" сейчас отпускать Владислава Супрягу?
- "Динамо" должно избавиться от балласта, а молодых игроков нужно держать в команде и еще купить четырех футболистов.
Тогда это будет киевское "Динамо". Как можно отпускать молодых и перспективных футболистов, а оставлять неизвестно кого?
- Какие позиции нужно усилить киевлянам?
- "Динамо" нужен еще один форвард, игрок в опорную зону и защиту. Думаю, здесь тренеру виднее ...Это все по моему мнению, но усиление для Лиги чемпионов нужно, однозначно. Дальше не будет "Гента" и АЗ.