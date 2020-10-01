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Маркевич дал совет Динамо по поводу Супряги и усиления

Премьер-лига
(1 голосов)

4 игрока

Маркевич дал совет Динамо по поводу Супряги и усиления
Новина українською

Украинский тренер Мирон Маркевич, который в свое время возглавлял "Металлист", "Днепр", "Карпаты", а теперь - комитет сборных в УАФ, прокомментировал кадровые вопросы в киевском Динамо накануне старта в групповом этапе ЛЧ.

- Стоит ли "Динамо" сейчас отпускать Владислава Супрягу?

- "Динамо" должно избавиться от балласта, а молодых игроков нужно держать в команде и еще купить четырех футболистов.

Тогда это будет киевское "Динамо". Как можно отпускать молодых и перспективных футболистов, а оставлять неизвестно кого?

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- Какие позиции нужно усилить киевлянам?

- "Динамо" нужен еще один форвард, игрок в опорную зону и защиту. Думаю, здесь тренеру виднее ...Это все по моему мнению, но усиление для Лиги чемпионов нужно, однозначно. Дальше не будет "Гента" и АЗ.

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В статье: Мирон Маркевич Динамо (Киев) Владислав Супряга
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Источник:
1927.kiev.ua

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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
01.10.2020 в 12:14
давай поради металу...
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