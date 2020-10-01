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Грозный: Сейчас многим не нравится то, как играет Динамо

Премьер-лига
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Понимает, почему Луческу живет на базе

Грозный: Сейчас многим не нравится то, как играет Динамо
Новина українською

Тренер Вячеслав Грозный прокомментировал работу Мирчи Луческу во главе киевского "Динамо".

Я понимаю, почему Мирча живет на базе "Динамо". Я тоже на многих базах жил, например, московского "Спартака" и тбилисского "Динамо". Ты можешь заниматься 24 часа в сутки работой. Тебя ничего не отвлекает. Зачем ему квартира? Он на базе видео просматривает, готовится к каждой тренировке. Он может там общаться, с кем ему необходимо.

У "Динамо" есть высокий уровень игровой дисциплины, максимальная самоотдача, максимальное использование качеств тех игроков, которые есть в команде. То, что "Динамо" выиграло Суперкубок Украины и то, что оно будет играть в группе Лиги чемпионов, это большая заслуга нового тренерского штаба.

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Динамовцы, возможно, сами на себя разозлились. Они хотят доказать, что все, что писалось и говорилось о них критическое, не соответствует действительности. Они игроки хорошего уровня. Просто, когда много молодых ребят одного уровня, сложно, чтобы команда сразу прогрессировала.

Да, сейчас многим не нравится, как играет "Динамо". Но Луческу опытный тренер и он знает, что бывают ситуации, когда нужно играть на результат, а не на красивую игру. Конечно, СМИ это не всегда нравится. Нужно понимать, как с каким соперником играть.

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В статье: Мирча Луческу Вячеслав Грозный Динамо (Киев)
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Источник:
sport.ua

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