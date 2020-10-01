Грозный: Сейчас многим не нравится то, как играет Динамо

Тренер Вячеслав Грозный прокомментировал работу Мирчи Луческу во главе киевского " Динамо ".

Я понимаю, почему Мирча живет на базе "Динамо". Я тоже на многих базах жил, например, московского "Спартака" и тбилисского "Динамо". Ты можешь заниматься 24 часа в сутки работой. Тебя ничего не отвлекает. Зачем ему квартира? Он на базе видео просматривает, готовится к каждой тренировке. Он может там общаться, с кем ему необходимо.

У "Динамо" есть высокий уровень игровой дисциплины, максимальная самоотдача, максимальное использование качеств тех игроков, которые есть в команде. То, что "Динамо" выиграло Суперкубок Украины и то, что оно будет играть в группе Лиги чемпионов, это большая заслуга нового тренерского штаба.