Хавбек Шахтера говорит о примере Фати и установках Дарио Срны

Полузащитник Георгий Судаков рассказал о тренировках с первой командой " Шахтера ".

- Для меня это очень неожиданно, но я давно этого хотел. В 18 лет Фати играет в основной команде "Барселоны". Считаю, соответствующий возраст прогрессировать и уже попадать в первую команду.

- Что нового видишь для себя здесь? Какие различия в тренировочном процессе?

- Скорость мышления и техническое оснащение. Мало брака. Команда входит в топ-20 лучших в мире - это самый высокий показатель. Темп, мышление - все на высшем уровне, значительно отличается от того же дубля.

- Был ли разговор с тренерами?

- Дарио говорил, чтобы я прогрессировал, что пришло мое время, на меня рассчитывают. Однако каких-то конкретных разговоров не было.

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- Опытные футболисты помогают?

- Да, коллектив хороший, всем можно обратиться, то спросить - и тебе помогут.

- Сложно играть с бразильцами?

- Сложно, но также и приятно. Потому что они и играют, и дают играть. Чувствуешь себя уверенно с ними. Меня очень привлекает такой футбол: высокая скорость мышления, всегда пас, стенки. Приятно с ними взаимодействовать.

- Есть какие-то особые упражнения, отличающиеся от работы в дубле?

- Особых отличий нет. Как в дубле все направлено на пас и контроль мяча, так и в первой команде. Единственное, возможно, разница в пространстве, в скорости мышления.