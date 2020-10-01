Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хавбек Шахтера говорит о примере Фати и установках Дарио Срны
Теперь он в первой команде
Полузащитник Георгий Судаков рассказал о тренировках с первой командой "
- Для меня это очень неожиданно, но я давно этого хотел. В 18 лет Фати играет в основной команде "Барселоны". Считаю, соответствующий возраст прогрессировать и уже попадать в первую команду.
- Что нового видишь для себя здесь? Какие различия в тренировочном процессе?
- Скорость мышления и техническое оснащение. Мало брака. Команда входит в топ-20 лучших в мире - это самый высокий показатель. Темп, мышление - все на высшем уровне, значительно отличается от того же дубля.
- Был ли разговор с тренерами?
- Дарио говорил, чтобы я прогрессировал, что пришло мое время, на меня рассчитывают. Однако каких-то конкретных разговоров не было.
- Опытные футболисты помогают?
- Да, коллектив хороший, всем можно обратиться, то спросить - и тебе помогут.
- Сложно играть с бразильцами?
- Сложно, но также и приятно. Потому что они и играют, и дают играть. Чувствуешь себя уверенно с ними. Меня очень привлекает такой футбол: высокая скорость мышления, всегда пас, стенки. Приятно с ними взаимодействовать.
- Есть какие-то особые упражнения, отличающиеся от работы в дубле?
- Особых отличий нет. Как в дубле все направлено на пас и контроль мяча, так и в первой команде. Единственное, возможно, разница в пространстве, в скорости мышления.
Новости по теме
- 23:53 Зарубежные Известны потенциальные соперники Шахтера и Динамо при жеребьевке ЛЧ. Составы всех корзин
- 11:03 Украинские Не стало Сергея Ателькина - экс-игрока Шахтера, с которым команда впервые выходила в группу ЛЧ
- 07:11 Зарубежные Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов: когда состоится, онлайн трансляция