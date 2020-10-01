Определен лучший арбитр четвертого тура Favbet Лиги

UA-Футбол вместе с судейскими экспертами, экс-арбитрами ФИФА Мирославом Ступаром и Сергеем Шебеком, определяет лучшего арбитра каждого тура Favbet Лиги чемпионата Украины. Также в голосовании участвует журналист сайта Игорь Семйон.

В четвертом туре наилучше, по мнению экспертов, отработал арбитр матча "Шахтер" - "Олимпик" (2:0) Анатолий Абдула. В матче он показал пять желтых карточек игрокам обеих команд, назначил один пенальти в сторону ворот "Олимпика".