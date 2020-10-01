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Определен лучший арбитр четвертого тура Favbet Лиги

Премьер-лига
(1 голосов)

Первое признание в сезоне для опытного рефери

Определен лучший арбитр четвертого тура Favbet Лиги
UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол вместе с судейскими экспертами, экс-арбитрами ФИФА Мирославом Ступаром и Сергеем Шебеком, определяет лучшего арбитра каждого тура Favbet Лиги чемпионата Украины. Также в голосовании участвует журналист сайта Игорь Семйон.

В четвертом туре наилучше, по мнению экспертов, отработал арбитр матча "Шахтер" - "Олимпик" (2:0) Анатолий Абдула. В матче он показал пять желтых карточек игрокам обеих команд, назначил один пенальти в сторону ворот "Олимпика".

Определен лучший арбитр четвертого тура Favbet Лиги - изображение 1

Для Анатолия Абдулы это первое подобное признание в сезоне. Ранее лучшими в туре становились Константин Труханов (1-й тур), Евгений Арановский (2-й тур), Дмитрий Бондаренко (3-й тур).

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В статье: Анатолий Абдула лучший арбитр тура
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