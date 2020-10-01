Руководство НСК Олимпийский опасается за состояние газона из-за матчей и Динамо, и Шахтера

Гендиректор НСК "Олимпийский" Валентин Груздев сообщил, что газон киевского стадиона в осенне-зимний период может не выдержать нагрузки в связи с проведением на нем матчей как Динамо, так и Шахтера, информирует Трибуна.

НСК "Олимпийский" и "Шахтер" совместно проводят мероприятия по уходу за газоном спортивного комплекса. Среди прочего используется и оборудование донецкого клуба.

Несмотря на насыщенный график матчей "Динамо" и "Шахтера", сегодня газон способен выдерживать такую ​​нагрузку. Но с середины ноября и до начала апреля ситуация может осложниться из-за погодных условий и снижение температуры, что не позволит газону быстро восстанавливаться.

Напомним, что оба клуба, Динамо и Шахтер, проводят домашние матчи на НСК Олимпийский.