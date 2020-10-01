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Руководство НСК Олимпийский опасается за состояние газона из-за матчей и Динамо, и Шахтера

Премьер-лига
(2 голосов)

Оба в ЛЧ

Руководство НСК Олимпийский опасается за состояние газона из-за матчей и Динамо, и Шахтера
Новина українською

Гендиректор НСК "Олимпийский" Валентин Груздев сообщил, что газон киевского стадиона в осенне-зимний период может не выдержать нагрузки в связи с проведением на нем матчей как Динамо, так и Шахтера, информирует Трибуна.

НСК "Олимпийский" и "Шахтер" совместно проводят мероприятия по уходу за газоном спортивного комплекса. Среди прочего используется и оборудование донецкого клуба.

Несмотря на насыщенный график матчей "Динамо" и "Шахтера", сегодня газон способен выдерживать такую ​​нагрузку. Но с середины ноября и до начала апреля ситуация может осложниться из-за погодных условий и снижение температуры, что не позволит газону быстро восстанавливаться.

Напомним, что оба клуба, Динамо и Шахтер, проводят домашние матчи на НСК Олимпийский.

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В статье: НСК Олимпийский Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (13)
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Кююмалайнен (Київ)
01.10.2020 в 15:16
Кротозавры газон изгрызли?
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0
0
Technical
01.10.2020 в 14:43
Це ж очевидно було. Капець газону буде. У нас все так робиться
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0
0
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svat1303 (Днепр)
01.10.2020 в 14:30
Та без понтов.рината ахметова всё порешает.менты перейдут на стадион динамо...хотя не.там же дубль кротов играть будет.значит на оболонь-орену.
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+1
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
01.10.2020 в 14:07
Ну понятно, запустили кротов
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+6
0
alktus (Хмельницкий)
01.10.2020 в 14:04
Следующий ход, надо отказать одной команде. Думаете это будет Шахтёр? Где млять ультрасы? С совами на гнездовье улетели? Или нельзя гавкать на того кто тебе платит?
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+2
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
01.10.2020 в 15:05
Головні ультраси - це Суркіси. Без їхньої принципової згоди (Ми і Рінат Леонідич) ніякого цього трешу не відбулося б. А що ці пацани покричали-поулюлюкали, а Васька слухає та їсть, або жаліється як ось зараз.
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0
0
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Stuntriding (Киев)
01.10.2020 в 13:59
Сначала бомжей пустили, денег сняли с них, а теперь вспомнили, что травка и земелька то не вечная и не сможет вынести такой нагрузки)Нех было пускать кротов на Олимпийский и не было бы теперь головной боли.Ладно для УПЛ пойдёт, привыкли на болотах и дубовых полях бегать. А вот что скажут евро команды, которые будут приезжать на стадион?! Короче сами себе геморой заработали)))
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+5
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
01.10.2020 в 13:56
Пустили кротів у город...
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+4
0
Golfik25 (Киев)
01.10.2020 в 13:50
Ну правильно, бабло взяли с шахты, а подумать. Что после 2 клубов поле превратится в хлам это мы не можем. Шахта тоже молодцы, потом будут ныть, поле плохое, Динамо испортило поле, и т д. В общем до весны на Олимпийском будет поле, для выгула собак и коров.
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+4
0
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Stuntriding (Киев)
01.10.2020 в 14:00
Думаю что и собаки не захотят по болоту бегать, а коровы и подавно, травы то не будет, всю кроты сгрызут)))
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+6
0
поміркований_балєла (Львів-Київ-Іллічівсь)
01.10.2020 в 13:43
Нормально, так? Спочатку вони підписують контракти з двома клубами, а потім "оласаются", що газон не витримає
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+7
-1
Мирослав (Львів)
01.10.2020 в 13:39
Так навіщо було Шахту на Олімпійський пускати? Хай грають по місцю реєстрації клубу.
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+7
-1
Technical
01.10.2020 в 14:44
Шахта - найвпливовіший клуб в УАФ, отже нічому дивуватися
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0
-1


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